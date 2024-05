Sky annuncia: la Fiorentina ha scelto il nuovo direttore sportivo

Nell'ambito della riorganizzazione societaria della Fiorentina, potrebbe presto arrivare un uomo mercato da affiancare a Daniele Pradè. Tra Eduardo Macia, Pietro Accardi e Roberto Goretti dovrebbe spuntarla l'attuale direttore sportivo della Reggiana.

Mentre squadra ed allenatore della Fiorentina sono concentratissimi nel terminare la stagione nel migliore dei modi (sia in Campionato che in Conference), Daniele Pradè è al lavoro per completare l'organigramma aziendale, che presto sarà orfano anche di Nicolas Burdisso. In particolare serve un uomo mercato, in vista delle trattative estive.

Gianluca Di Marzio e Sky: ecco chi affiancherà Pradè sul mercato della Fiorentina

La Fiorentina piange ancora la morte di Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo. Almeno momentaneamente, il ruolo di direttore generale è stato assunto da Alessandro Ferrari, che prima svolgeva il compito di responsabile della comunicazione della società gigliata.

Con Nicolas Burdisso in scadenza di contratto, la Viola ha attualmente il solo Pradè ad occuparsi di mercato. Per questo da alcune settimane si rincorrono le voci su Eduardo Macia, Pietro Accardi e Roberto Goretti.

Stando a quanto annunciato dal sito di Gianluca Di Marzio e da Sky, sembra averla spuntata quest'ultimo. Goretti, con una lunga esperienza da dirigente al Perugia ed una breve a Cosenza, ha svolto il compito di diretto sportivo della Reggiana negli ultimi due anni. In queste due stagioni può vantare una promozione dalla C alla B ed una salvezza raggiunta in questi mesi nella serie cadetta.

Dovrebbe firmare presto un contratto biennale.