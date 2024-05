Thuram, ecco a quanto ammonta la clausola

I neroazzurri devono guardarsi dalle pretendenti per Thuram dopo che è stata svelata la clausola di 85 milioni presente nel contratto del francese. Oltre a varie squadre di Premier League, anche il PSG ha mostrato fortissimo interesse per l'ex attaccante del Borussia MG

In casa Inter il futuro degli attaccanti tiene banco. Oltre a Taremi, che arriverà a parametro zero dal Porto, e Correa, che tornerà dal prestito al Marsiglia, va chiarita anche la situazione legata a Thuram. Marcus Thuram, il talentuoso attaccante dell'Inter, si trova al centro dell'attenzione per via di una clausola contrattuale che potrebbe scatenare una vera e propria guerra tra i club europei. Con un valore fissato a 85 milioni di euro, la sua permanenza a Milano è ora oggetto di speculazione, con numerosi club della Premier League e il Paris Saint-Germain che monitorano da vicino la situazione. La clausola di Thuram rappresenta un dettaglio fondamentale nel suo contratto con l'Inter, un segno tangibile del suo valore sul mercato. Questo prezzo non rappresenta, però, un problema per le pretendenti.

Clausola Thuram: assist al PSG?

L'Inghilterra potrebbe essere una destinazione allettante per il giovane attaccante francese, con club come il Manchester United, il Liverpool e il Manchester City che potrebbero essere pronti a fare un'offerta per garantirsi le sue prestazioni. Tuttavia, c'è un'altra possibilità che potrebbe sconvolgere il mercato del calcio europeo: il Paris Saint-Germain. Con le voci che circolano riguardo al futuro di Kylian Mbappé (promesso sposo del Real) il PSG potrebbe considerare Thuram come il suo erede designato. Con la clausola di 85 milioni di euro sul tavolo, il club parigino potrebbe essere disposto a fare un'offerta allettante per portare Thuram nella capitale francese e garantire un'alternativa di classe mondiale nel caso in cui Mbappé decidesse di partire.