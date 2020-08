Alle ore 9.45 di oggi 25 agosto prenderà il via la Bretagne Classic Ouest-France 2020 giunta all’ottantaquattresima edizione e che farà da antipasto al Tour de France che comincerà sabato prossimo; lo scorso 1 settembre a trionfare fu il belga Sep Vanmarcke in 6h12’23”, davanti al connazionale Tiesj Benoot e all’australiano Jack Haig arrivati entrambi con un ritardo di tre secondi. L’arrivo previsto è tra le ore 15.55 e le 16.10, dopo aver percorso 247,8 chilometri.

Bretagne Classic Ouest-France 2020, il percorso

La Bretagne Classic 2020 ha modificato parte del proprio percorso per quest’edizione. Su una lunghezza di 247,8 chilometri, il tracciato presenta ben 3500 metri di dislivello totale. Dopo la partenza, il plotone si dirigerà a gran velocità verso Saint-Brieuc, sfruttando una prima parte sostanzialmente pianeggiante. La prima difficoltà altimetrica si torva al chilometro 47,8, quando verrà scalato il Mûr-de-Bretagne, salita di 2,1 chilometri con una pendenza media del 6,5%. Da quel momento in poi il percorso risulta particolarmente ondulato per recarsi verso Yffiniac, paese natale di Bernard Hinault.

La serie di mangia e bevi continuerà fino a quando il gruppo si porterà fino alle porte di Plouay, dove si entrerà nel circuito finale, quest’anno di 13,650 chilometri senza la Côte Ty Marrec, generalmente punto decisivo delle scorse edizioni. Stavolta i protagonisti dovranno invece sfidarsi su tre strappi che saranno fondamentali per il risultato finale: la Côte du Lézot (1,4 km al 3,9% con punte al 19%), la Monté de Lann Payot (1,3km al 2,6% e tratti che toccano il 9%) e soprattutto la Côte du Pont-Neuf (1500 metri al 4,2%, con punte al 9%). Quest’ultima termina a un paio di chilometri dal traguardo e potrebbe essere il punto chiave per gli attacchi finali di chi vorrà provare a prendersi il successo (fonte: cyclingpro.net).

SEGUI LA BRETAGNE CLASSIC OUEST-FRANCE 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Bretagne Classic Ouest-France 2020, borsino favoriti

***** Michael Matthews, Sep Vanmarcke, Fernando Gaviria

**** Alex Aranburu, Ivan Garcia Cortina, Jasper Philipsen

*** Piet Allegaert, Ivan Garcia Cortina, Alberto Bettiol

** Mike Teunissen, Nacer Bouhanni, Remi Cavagna

* Alberto Rui Costa, Kristian Sbaragli, Tom-Jelte Slagter

Bretagne Classic Ouest-France 2020, diretta tv e streaming

La Bretagne Classic Ouest-France 2020 sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 13.30; disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).