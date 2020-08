Ciclismo, campionati europei: percorso e dove vedere Prova in Linea Uomini elite

Oggi alle ore 12 prenderà il via la Prova in Linea Uomini elite, valevole per i campionati europei di ciclismo che si svolgono a Plouay (Francia); sicuramente questa gara è quella più importante della rassegna continentale, anche se la vicinanza con l’inizio del Tour de France (sabato 30 agosto) e la paura di nuovi contagi ha fatto si che ci saranno parecchie assenze di rilievo, tra cui il campione in carica, ovvero l’azzurro Elia Viviani (a causa delle norme sanitarie interne al suo team Cofidis), che il 25 agosto di un anno fa trionfò ad Amburgo nella volata finale, beffando l’australiano Caleb Ewan e il connazionale Giacomo Nizzolo.

Prova in Linea Uomini elite, il percorso

Il tracciato di Plouay prevede 13,7 chilometri, che i professionisti uomini dovranno affrontare per 13 volte per arrivare a un totale di 177,4 chilometri con un dislivello introno ai 2500 metri. Sono quattro le difficoltà altimetriche da affrontare, tutte piuttosto brevi: dopo il passaggio sul traguardo, circa 500 metri di pianura portano ai piedi della Côte du Moulin, seguita immediatamente da Côte du Bois de Kerlucas e Côte de Kerlucas. La seconda, che misura 800 metri, è la più lunga e la più impegnativa, mentre la terza risulta essere uno strappetto. Circa un chilometro e mezzo di pianura conduce poi verso l’inizio della Côte de Kervréhan, 1800 metri impegnativi nella prima parte e infine sostanzialmente in falsopiano. Subito dopo la Côte de Kercoulan: queste due, toccando i 152 metri sul livello del mare, sono il punto più alto.

1300 metri di discesa e due di pianura immettono negli ultimi 4 chilometri, dove un lungo altopiano ascendente e uno strappo conducono a Queenstenen Plain: da qui al nuovo passaggio sul traguardo mancano soltanto un paio di chilometri, di cui buona parte in discesa e giusto gli ultimi 500 metri in pianura. Un percorso mosso, che si apre a più soluzioni ma in sostanza sembra sorridere agli uomini da classiche o ai velocisti in grado di tenere sugli strappetti. (fonte cyclingpro.net).

Prova in Linea Uomini elite, il borsino dei favoriti

***** Mathie Van Der Poel, Arnaud Demare, Giacomo Nizzolo

**** Ivan Garcia Cortina, Diego Ulissi, Davide Ballerini

*** Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Alexander Kristoff

** Oliver Naesen, Alex Aranburu, Matteo Trentin

* Sep Vanmarcke, Jasper Philipsen, Zdenek Stybar

Dove vedere Prova in Linea Uomini elite

La Cronometro Uomini elite sarà visibile su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e canale 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle 13.40; sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport (canale 210 di Sky) sempre dalle ore 13.40,disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player.