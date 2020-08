Ciclismo, Giro dell’Emilia 2020: percorso e dove vedere la gara in TV e streaming

Oggi alle ore 11.30 prenderà il via il Giro dell’Emilia (231 km invece che i tradizionali 243) giunto all’edizione numero 103 e valevole come evento dell’UCI ProSeries 2020; su un percorso di 199,7 km, con partenza da Casalecchio di Reno e arrivo a Bologna San Luca.

In questa stagione la corsa è stata anticipata ad agosto (anzichè ottobre) per via del calendario rivoluzionato a causa dell’emergenza Covid-19. Nella scorsa stagione a trionfare è stato lo sloveno Primoz Roglic in un tempo di 5h08’08”, dietro di lui sono arrivati con 14 secondi di ritardo, il canadese Michael Woods e il colombiano Sergio Higuita.

Giro dell’Emilia 2020, il percorso

La classica parte con una ventina di chilometri sostanzialmente pianeggianti, che salgono dolcemente in falsopiano fino ai piedi della salita di Montemaggiore, primo GPM di giornata. Sette chilometri di discesa fino a Ponte Rivabella saranno seguiti da un altro tratto di pianura verso il GPM di Mongardino (1,9 km al 7%). Dopo la discesa fino a Sasso Marconi, per più di 30 chilometri non si affrontano salite registrate ma si sale di più di 200 metri sul livello del mare. Al chilometro 80 inizia invece la maggiore difficoltà della corsa, il GPM di Serra dello Zanchetto, 19,7 chilometri con pendenza media del 5% e punte all’8%.

Una lunghissima discesa, con più di 700 metri di dislivello altimetrico, porterà il gruppo al chilometro 139, dove comincerà la salita verso il Valico delle Ganzole, due chilometri all’8% medio con punte al 12%. A quel punto un falsopiano in discesa porterà fino alla città di Bologna, a cui si accede tramite l’Arco del Meloncello: da qui inizia il percorso cittadino di 9,3 chilometri da percorrere quattro volte. Al suo interno sarà decisivo il Colle di San Luca, 2100 metri con una pendenza media del 10% e un tratto al 18%, in cima a cui è posizionato il traguardo. (fonte: cyclingpro.net)

Giro dell’Emilia 2020, borsino favoriti

***** Jakob Fuglsang, Alexander Vlasov, Giulio Ciccone

**** Diego Ulissi, Vincenzo Nibali, Richard Carapaz

*** Giovanni Visconti, Joao Almeida, Ivan Ramiro Sosa

** Eddie Dunbar, Gianni Moscon, Gianluca Brambilla

* Valerio Conti, Tao Geoghegan Hart, Andrea Bagioli

Giro dell’Emilia 2020, diretta tv e streaming

Il Giro dell’Emilia 2020 sarà visibile su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 16.30; per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai Play e Rai Sport Web.