Ciclismo, Giro di Lombardia 2020: percorso e dove vedere la gara in TV e streaming

Oggi alle ore 12.25 prenderà il via il Giro di Lombardia (231 km invece che i tradizionali 243) arrivato all’edizione numero 114 e denominata anche “Classica delle foglie morte”, la corsa tutti gli anni si corre ad ottobre, in questa stagione è stata anticipata ad agosto per via del calendario rivoluzionato a causa dell’emergenza Covid-19 che non darà la possibilità al pubblico di assistere alla gara. Nell’edizione del 2019 a trionfare è stato il francese Bauke Mollema, davanti allo spagnolo Alejandro Valverde e il colombiano Egan Bernal giunti entrambi a 16 secondi.

Giro di Lombardia 2020, il percorso

Partenza da Bergamo in direzione sud attraversando nei primi 40 km la pianura bergamasca per risalire la val Cavallina fino a Casazza dove si affronta la prima salita della corsa il Colle Gallo. Colle seguito da una discesa veloce fino a rientrare dalla val Seriana su Bergamo. Ci si immette quindi nuovamente in strade di pianura che conducono in Brianza. Passaggio breve per Colle Brianza seguito dalla discesa su Oggiono. Quindi si attraversa Pusiano, Canzo, Asso e con la discesa su Onno si arriva a Bellagio dove inizia la salita del Ghisallo. Salita con pendenze fino al 14% su strada ampia con diversi tornanti.

La discesa, molto veloce, si svolge per lunghi rettilinei e si interrompe a Maglio dove immediatamente dopo la svolta a destra inizia la salita della Colma di Sormano. Alcuni km di media pendenza e quindi poche centinaia di metri dopo Sormano si imbocca sinistra il Muro di Sormano (2 km al 15%) su strada stretta, molto ripida, in parte all’interno di un boschetto, con tornanti strettissimi e con pendenze che attorno ai 1000 m di percorrenza che superano il 25% fino a sfiorare il 30%.

Superata la Colma segue la discesa (in falsopiano nella prima parte, poi molto impegnativa con molti tornanti e carreggiata stretta) su Nesso dove si riprende la strada costiera per raggiungere Como. Si affronta la dura salita verso Civiglio (614 m) con pendenze praticamente sempre attorno al 10% (da segnalare un marcato restringimento della carreggiata in vetta alla salita) per ridiscendere e riattraversando Como superare l’ultima salita di San Fermo della Battaglia (m 397). Rifornimento fisso al km 128-131.

Ultimi 10 km che iniziano dentro l’abitato di Como, si seguono larghi vialoni fino al sottopasso ferroviario dove inizia la salita finale di San Fermo della Battaglia. La pendenza è attorno al 7% (max 10%) con carreggiata ristretta e fondo stradale ruvido. Si superano diversi tornanti fino allo scollinamento che avviene attorno ai 5 km dall’arrivo. La discesa su strada larga, ben pavimentata incontra due gallerie ben illuminate e due ampie rotatorie, termina all’ultimo chilometro. Ai 600 m dall’arrivo ultima ampia curva verso sinistra. Retta di arrivo su asfalto, larghezza della carreggiata 7 m. (fonte illombardia.it).

Giro di Lombardia 2020, borsino favoriti

***** Remco Evenepoel, Bauke Mollema, Jakob Fuglsang

**** Vincenzo Nibali, George Bennett, Alexsander Vlasov

*** Richard Carapaz, Giulio Ciccone, Diego Ulissi

** Ivan Ramiro Sosa, Maximilian Schachmann, Michael Woods

* Tim Wellens, Mathie Van Der Poel, Gianluca Brambilla

Giro di Lombardia 2020, diretta tv e streaming

SEGUI IL GIRO DI LOMBARDIA 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il Giro di Lombardia 2020 sarà visibile sia su Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 15.30, ma sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) dalle ore 16.50, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.