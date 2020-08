Ciclismo, Milano-Sanremo 2020: percorso e dove vedere la gara in TV e streaming

Oggi alle ore 11.10 prenderà il via l’edizione numero 111 della Milano-Sanremo (27 squadre al via che dovranno affrontare 305 chilometri), quest’anno posticipata ad agosto e senza pubblico presente, per lo stravolgimento del calendario causa emergenza Covid-19. Ricordiamo che prima della partenza ufficiale è in programma il consueto raduno mattutino dei ciclisti in piazza Castello e la parata per le vie di Milano a partire dalle ore 10.50.

Milano-Sanremo 2020, il percorso

Dopo la partenza da Milano si attraversa la Lomellina su strade pianeggianti, larghe e rettilinee. Dopo Alessandria la corsa attraversa il Monferrato per poi passare nelle Langhe e affrontare la prima lunga asperità di giornata, la salita di Niella Belbo. Le pendenze sono dolci, ma sono presenti, specie nella parte iniziale tratti ripidi e la salita è lunga quasi 20 km (media 3%). Dopo Ceva inizia la lunga e facile ascesa al Colle di Nava (3.9 km al 3% nel finale). Segue la veloce picchiata su Pieve di Teco seguita dal falsopiano a scendere fino a Imperia. Salita e discesa si svolgono su strade larghe. L’attraversamento di Langhe e Monferrato presenta tratti ristretti. A Imperia si rientra nel percorso classico per affrontare la Cipressa (affrontata per la prima volta nel 1982) da San Lorenzo al Mare e poco dopo il Poggio di Sanremo (affrontato per la prima volta nel 1961).

La Cipressa (5.6 km al 4.1%) immette la corsa nella discesa molto veloce e impegnativa che riporta sulla ss.1 Aurelia. A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa, ristretta in alcuni passaggi, e con un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia.

L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Da segnalare ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma. (fonte milanosanremo.it)

Milano-Sanremo 2020, borsino favoriti

***** Caleb Ewan, Wout Van Aert, Peter Sagan

**** Mathie Van Der Poel, Philippe Gilbert, Arnaud Demare

*** Fernando Gaviria, Sam Bennett, Matteo Trentin

** Niccolò Bonifazio, Julian Alaphilippe, Michael Matthews

* Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo

Milano-Sanremo 2020, diretta tv e streaming

SEGUI LA MILANO-SANREMO 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La classicissima Milano-Torino sarà visibile sia su Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 15.30, ma sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport HD (canale 210 di Sky) dalle ore 15.50, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.