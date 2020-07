Ciclismo, Strade Bianche 2020: percorso e dove vedere la gara in TV e streaming

Oggi alle ore 13.45 prenderà la corsa della Strade Bianche (184 chilometri) che riaprirà la stagione World Tour dopo i quasi cinque mesi di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. La grande incognita oltre al grande caldo, che in questi ultimi giorni sta attanagliando l’Italia, sarà anche come si presenteranno i corridori dopo i tanti mesi di inattività.

Strade Bianche 2020, percorso

Saranno 25 le squadre presenti al nastro di partenza, con i ciclisti che dovranno percorrere 11 settori sterrati con 63 chilometri su strade bianche; il primo di questi arriverà al 17° chilometro con il Vidritta, seguito poco dopo dal Bagnaia che vedrà una salita impegnativa, anche se accessibile. Nei successi 20 km altri due sterrati, ovvero Radi e La Piana, entrambi pianeggianti. Al 66° km ecco arrivare la vetta della salita di Montalcino, che farà da prologo al settore più lungo dell’intero percorso che sarà Lucignano d’Asso, lungo 12 km molto ondulati, seguito dallo sterrato di Pieve a Salti, con altri 8 km senza manto stradale asfaltato. In questa parte di gara presumibilmente ci potrà essere una prima selezione. Per ritrovare un altro tratto con molto sterrato, bisognerà il km 111 quando ci sarà prima San Martino in Grania e poi successivamente Monte Sante Maria, lunghi rispettivamente 9.5 e 11.5 km, molto complicati. Dopo, fino a circa 20 km dalla fine non saranno presenti altri sterrati, ma il percorso comunque sarà impegnativo con i continui strappi.

Ultima parte con il settore di Monteaperti, 800 metri tutti in salita, mentre subito dopo Colle Pinzuto, anche qui tutto in salita (2,3 km); superato questo ostacolo ecco arrivare il gran finale con settore di Le Tolfe dove è previsto un breve tratto in discesa, poi il muro conclusivo, con 500 metri con quasi il 20% di pendenza. Ultimo km con uno strappo di 500 metri al 12,5% di pendenza media, che vedrà la sua fine a circa 500 metri dall’arrivo, tutti in leggera discesa, verso il traguardo di Piazza del Campo (Siena).

Strade Bianche 2020, borsino favoriti

****** Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang

**** Wout Van Aert, Peter Sagan, Maximilian Schachmann

*** Zdenek Stybar, Tiesj Benoot, Michal Kwiatkowski

** Oliver Naesen, Vincenzo Nibali, Philippe Gilbert

* Greg Van Avermaet, Alexei Lutsenko, Tim Wellens

Strade Bianche 2020, diretta tv e streaming

SEGUI LA CORSA DELLE STRADE BIANCHE 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La corsa della Strade Bianche 2020 sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15; sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport HD (canale 210 di Sky) dalle ore 15.30, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.