Ciclismo, Trittico Lombardo 2020: percorso e dove vedere la gara in TV e streaming

Questa mattina alle ore 11.50 prenderà il via la corsa Trittico Lombardo chiamata così per via dalla fusione di tre gare storiche, ovvero Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine; questo a causa dell’emergenza Covid-19 che ha stravolto il calendario ciclistico 2020 con inevitabile sovrapposizione di competizioni importanti.

Trittico Lombardo 2020, il percorso

Il percorso del GTL misura poco meno di 200 chilometri (199,7); la partenza è prevista a Legnano in piazza San Magno, anche se il via “vero” avverrà in via XX Settembre a mezzogiorno in punto. Dopo un breve circuito tra Legnano e Busto si andrà a Saronno e da lì a Lissone dove è previsto un circuito da percorrere due volte. Dalla Brianza si torna a Saronno per poi percorrere la “Varesina” e affrontare la salita del Piccolo Stelvio (Castiglione Olona-Morazzone). Infine il gruppo raggiungerà Varese per affrontare quattro tornate di un circuito che comprende le salite del Montello e dei Ronchi. Arrivo in via Sacco (davanti a Palazzo Estense) tra le 16,30 e le 17. (fonte Varesenews.it)

Trittico Lombardo 2020, borsino favoriti

***** Alexey Lutsenko, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon

**** Greg Van Avermaet, Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone

*** Alessandro De Marchi, Gianluca Brambilla, Giovanni Visconti

** Jan Bakelants, Jan Polanc, Xandro Meurisse

* Jhonatan Restrepo, Simone Velasco, Aleksandr Riabushenko

Trittico Lombardo 2020, diretta tv e streaming

SEGUI LA CORSA TRITTICO LOMBARDO 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La corsa del Trittico Lombardo 2020 sarà visibile sia su Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 14.45; sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle ore 14.40, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai.tv, RaiSport Web ed Eurosport Player.