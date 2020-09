Ciclismo, Mondiali 2020: dove vedere Prova in Linea Uomini Elite, streaming gratis e diretta tv

Oggi alle ore 9.55 prenderà il via la Prova in Linea Uomini Elite, ultima gara valevole per i Mondiali 2020 di ciclismo che si stanno disputando ad Imola, che proprio all’ultimo ha sostituto la città svizzera di Aigle-Martigny, rinunciataria a causa dell’emergenza Covid-19.

Prova in Linea Uomini Elite, il percorso

Il circuito di 28,8 chilometri vede un primo segmento iniziale in leggerissima salita poi, dopo una breve discesa, comincia la prima delle due ascese del tracciato, quella di Mazzolano, che inizia al sesto chilometro ed è lunga 2800 metri. La pendenza è del 5,9%, ma il tratto più duro si trova nel primo chilometro, che ha pendenza media del 9,6% e massima del 13%, mentre la seconda parte è decisamente più pedalabile, con pendenze comprese tra il 3,2% e l’1,3%. Dalla vetta di Mazzolano, dove mancano 20 chilometri al traguardo, inizia un tratto di 5,8 chilometri diviso tra discesa e pianura che porta ai piedi della seconda salita di giornata, Cima Gallisterna, lunga 2700 metri.

La pendenza media è dal 6,4%, con i primi 800 metri abbordabili, poi però arriva il tratto più duro, lungo 1,3 chilometri al 10,9% con punta del 14%, che sarà certamente quello che farà la differenza. Gli ultimi 600 metri, che comprendono anche un breve segmento in discesa, sono facili e condurranno fino alla cima dalla quale i corridori si lanceranno verso il traguardo lontano altri 11,5 chilometri, che verrà raggiunto affrontando una discesa con alcuni tratti in contropendenza, mentre gli ultimi 3000 metri all’interno dell’autodromo sono in pianura. (fonte www.cyclingpro.net).

Prova in Linea Uomini Elite, borsino favoriti

***** Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang

**** Marc Hirschi, Tadej Pogacar, Primoz Roglic

*** Michal Kwiatkowski, Vincenzo Nibali, Michael Woods

** Alejandro Valverde, Diego Ulissi, Maximilian Schachmann

* Thomas Pidcock, Tim Wellens, Michael Matthews

Dove vedere Prova in Linea Uomini Elite in tv e streaming

La Prova in Linea Uomini Elite sarà visibile sia su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e canale 57 del digitale terrestre), dalle ore 9.30 fino alle 14 per poi passare linea a Rai 2 fino a fine gara (ore 17.10 circa), sia su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e dove quest’ultimo canale è presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai Play (gratuito) ed Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).