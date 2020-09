Classifiche finali Tour de France: Pogacar trionfa a Parigi, per Caruso ottimo 10° posto

Da pochi minuti è terminata l’edizione numero 107 del Tour de France con la consueta passerella finale sugli Champs Elysees a Parigi che ha visto vincere in volata

A vincere la Grande Boucle è stato il giovane Tadej Pogacar che domani compierà ventidue anni; lo sloveno che in classifica ha sempre dovuto rincorrere, è stato bravo a tenersi sempre attaccato al grande favorito della vigilia, ovvero il connazionale Primoz Roglic, che fino a ieri era additato da tutti come vincitore finale. Invece Pogacar non solo è riuscito a vincere la dura cronoscalata, ma ha dato al suo rivale 01’56” sorpassandolo proprio al fotofinish (saranno 59 i secondi finali di vantaggio) in classifica generale visto che alla vigilia della penultima tappa, il suo ritardo era di 57″.

Alla fine è stato un successo meritato considerando anche oltre alla cronoscalata, il classe ’98 ha vinto altre due frazioni, giungendo prima anche nella classifica di miglior scalatore (maglia a pois) e in quella del miglior giovane (maglia bianca). Dietro alla coppia slovena, sul gradino più basso del podio, si è classificato l’australiano Richie Porte (a 3’30”). Il primo dei corridori italiano è stato Damiano Caruso che ha chiuso il Tour con un ottimo decimo posto, suo miglior risultato di sempre, battendo l’undicesima piazza raggiunta nel 2017.

Classifiche finali Tour de France

Classifica generale (maglia gialla)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 87h 20’05” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +59″ Richie Porte (Trek-Segafredo) +3’30” Mikel Landa (Bahrain-McLaren) +5’58” Enric Mas (Movistar Team +6’07” Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +6’47” Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma) +7’48” Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) +8’02” Adam Yates (Mitchelton Scott) +9’25” Damiano Caruso (Bahrein-McLaren) +14’03”

Classifica a punti (a maglia verde)

Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step) 384 punti Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) 284 punti Matteo Trentin (CCC Team) 260 punti

Classifica miglior scalatore (maglia a pois)

Tadej Pogacar (UAE-Emirates) 82 punti Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 74 punti Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 67 punti

Classifica miglior giovane (maglia bianca)