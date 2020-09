Dove vedere Tirreno-Adriatico 2020 in tv e streaming: programmazione, orari e canali

Oggi 7 settembre prenderà il via la 55.a edizione della Tirreno-Adriatico e valida come tredicesima prova dell’UCI World Tour; saranno otto le tappe in programma per un totale di 1330 chilometri con partenza a Lido di Camaiore oggi e arrivo lunedì prossimo a San Benedetto del Tronto (Cronometro individuale). Ricordiamo che da calendario la Corsa dei due Mari era in programma dall’11 al 17 marzo, ma per l’emergenza Covid-19 è stata posticipata a fine estate.

Di seguito riportiamo tutte le otto tappe in programma:

Lunedì 7 settembre, 1.a tappa: Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (133 km)

Martedì 8 settembre, 2.a tappa: Camaiore-Follonica (201 km)

Mercoledì 9 settembre, 3.a tappa: Follonica-Saturnia (217 km)

Giovedì 10 settembre, 4.a tappa: Terni-Cascia (194 km)

Venerdì 11 settembre, 5.a tappa: Norcia-Sassotetto (202 km)

Sabato 12 settembre, 6.a tappa: Castelfidardo-Senigallia (175 km)

Domenica 13 settembre, 7.a tappa: Pieve Torina-Loreto (181 km)

Lunedì 14 settembre, 8.a tappa: San Benedetto del Tronto (cronometro individuale, 10.1 km)

Dove vedere Tirreno-Adriatico 2020 in tv e streaming

L’edizione di quest’anno della Tirreno-Adriatico è particolare per quanto riguarda la programmazione televisiva in quanto è in contemporanea con il Tour de France, ma nonostante ciò la Rai trasmetterà l’evento ciclistico su due canali, ovvero Rai 2 e Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky). Su quest’ultimo andrà in onda la prima parte della tappa giornaliera con inizio variabile tra le ore 13 e le 14, mentre tranne oggi e lunedì 14 (ore 14) che la Grande Boucle osserverà i giorni di riposo, il collegamento passerà su Rai 2 alle ore 15.15 fino a fine tappa (ore 16.15 circa). Ci sarà anche la possibilità di seguire il tutto in streaming gratuito collegando su RaiPlay.

Il canale Eurosport invece trasmetterà la Tirreno Adriatico solamente in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Il collegamento inizierà alle ore 13.20 tutti i giorni fino a fine frazione.

Di seguito il programma completo della tv e dello streaming

Tirreno-Adriatico 2020, diretta Rai

Lunedì 7 settembre (Tappa 1): 13:00-14:00 RaiSport+HD / 14:00-16:30 Rai 2

Martedì 8 settembre (Tappa 2): 13:00-15:15 RaiSport+HD / 15:15-16:15 Rai 2

Mercoledì 9 settembre (Tappa 3): 13:00-15:15 RaiSport+HD / 15:15-16:15 Rai 2

Giovedì 10 settembre (Tappa 4): 14:00-15:15 RaiSport+HD / 15:15-16:15 Rai 2

Venerdì 11 settembre (Tappa 5): 14:00-15:15 RaiSport+HD / 15:15-16:15 Rai 2

Sabato 12 settembre (Tappa 6): 13:00-15:15 RaiSport+HD / 15:15-16:15 Rai 2

Domenica 13 settembre (Tappa 7): 13:00-15:15 RaiSport+HD / 15:15-16:15 Rai 2

Lunedì 14 settembre (Tappa 8): 13:00-14:00 RaiSport+HD / 14:00-16:30 Rai 2

Tirreno-Adriatico 2020, diretta streaming Eurosport

Lunedì 7 settembre (Tappa 1): 13:20-16:20 Eurosport Player

Martedì 8 settembre (Tappa 2): 13:20-16:20 Eurosport Player

Mercoledì 9 settembre (Tappa 3): 13:20-16:20 Eurosport Player

Giovedì 10 settembre (Tappa 4): 13:20-16:20 Eurosport Player

Venerdì 11 settembre (Tappa 5): 13:20-16:20 Eurosport Player

Sabato 12 settembre (Tappa 6): 13:20-16:20 Eurosport Player

Domenica 13 settembre (Tappa 7): 13:20-16:20 Eurosport Player

Lunedì 14 settembre (Tappa 8): 13:20-16:20 Eurosport Player