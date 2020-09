Startlist Mondiali ciclismo 2020: ecco i convocati di tutte le Nazionali

Ormai manca poco all’inizio dei Mondiali di ciclismo 2020 che si disputeranno ad Imola e dove sono stati organizzati all’ultimo momento visto la rinuncia di Aigle-Martigny, per i problemi legati all’emergenza Coronavirus che alla fine hanno fatto desistere la città svizzera.

A prendere parte alla manifestazione iridata saranno i corridori presenti già in Europa e con molte nazioni che presumibilmente dovranno rinunciare a qualche posto. Per la nazionale azzurra sono dieci i convocati dal commissario tecnico Davide Cassani: Andrea Bagioli (Deceuninck – Quick Step), Alberto Bettiol (EF), Damiano Caruso (Bahrain-McLaren), Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Matteo Fabbro, (Bora Hansgrohe), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Giovanni Visconti (Vini Zabù-KTM), Gianni Moscon (Ineos), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

Sono stati esclusi a sorpresa De Marchi e Trentin, quest’ultimo vicecampione in carica.

Queste le parole del ct azzurro alla vigilia: “Ho dato spazio anche ai giovani Conci, Bagioli e Fabbro, perché è ora di trovare nuovi talenti che comincino a costruire il nostro futuro. Peccato che mi sia mancato Ciccone a causa del Covid. Ho voluto inserire anche Formolo, perché lo merita malgrado la frattura di una clavicola. Sta cercando di tornare già ad allenarsi, era giusto dargli questa chance. Quanto a Moscon, è un po’ che non corre a certi livelli ma al Giro di Toscana si è messo in mostra e in maglia azzurra ha sempre fatto bene”.

Ora andiamo a vedere tutti i convocati della Nazionali partecipanti al Mondiale 2020 di Imola.

Startlist Mondiali ciclismo 2020: ecco tutti i convocati

ALGERIA (4 posti)

ARGENTINA (1 Posto)

AUSTRALIA (8 Posti)

CLARKE Simon

DENNIS Rohan

HAIGH Jack

HAMILTON Lucas

HINDLEY Jai

HOWSON Damien

MATTHEWS Michael

PORTE Richie

AUSTRIA (6 Posti)

BAYER Tobias

GALL Felix

FRIEDRICH Marco

SCHONBERGER Sebastian

WILDAUER Markus

ZOIDL Riccardo

AZERBAIJAN (1 Posto)

ASADOV Elchin

MIKAYILZADE Musa

BELGIO (8 Posti)

BENOOT Tiesj

NAESEN Oliver

SERRY Pieter

STUYVEN Jasper

VAN AERT Wout

VAN AVERMAET Greg

VLIEGEN Loïc

WELLENS Tim