Ciclismo, dove vedere Freccia del Brabante 2020: streaming e diretta tv

Oggi alle ore 12.30 prenderà il via la Freccia del Brabante 2020 giunta alla sessantesima edizione e valevole come evento dell’UCI Europe Tour. La corsa belga è stata posticipata da fine aprile ad inizio ottobre a causa dell’emergenza Covid-19 che ha stravolto il calendario ciclistico; nella scorsa stagione a trionfare in volata fu l’olandese Mathieu van der Poel, davanti al francese Julian Alaphilippe e il belga Tim Wellens.

Freccia del Brabante 2020, il percorso

In confronto al 2019, non cambia più di tanto il percorso, che prevede, come sempre, partenza da Leuven e conclusione a Overijse dopo 197,2 chilometri, mentre i muri da affrontare saranno 24, cinque in meno rispetto allo scorso anno. Dopo il via, i corridori punteranno subito verso la città sede d’arrivo, alla quale però gireranno intorno, senza attraversarla, dirigendosi poi verso Waterloo e Lillois-Witterzee, dove svolteranno verso nord per raggiungere Beersel. Qui, verrà affrontato un breve circuito con gli strappi di Alsemberg e Bruineput, prima di ritornare indietro per la stessa strada appena percorsa, dove si incontreranno le salite di Krabosstraat, Rue de Nivelles e Rue François Dubois.

A quel punto, saranno già stati percorsi 111 chilometri e il gruppo entrerà sul circuito finale di Overijse, dove saranno affrontati in rapida successione, solo per il primo giro, i muri di Hertstraat, Holstheide, Schavei e Hagaard, mentre a questi strappi, nelle due tornate seguenti, si aggiungerà anche quello di Moskesstraat. Infine, come sempre, il traguardo sarà posto in cima all’ultima ascesa dello Schavei, con lo striscione d’arrivo posizionato circa 200 metri dopo il termine della salita, dopo una curva a sinistra. (fonte www.cyclingpro.net).

Freccia del Brabante 2020, borsino favoriti

***** Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli

**** Michal Kwiatkowski, Matteo Trentin, Benoit Cosnefroy

*** Tim Wellens, Bryan Coquard, Andreas Kron

** Luka Mezgec, Zdenek Stybar, Alexander Kamp

* Dylan Teuns, Andrea Bagioli, Warren Barguil,

Dove vedere Freccia del Brabante 2020, streaming gratis e diretta tv

La corsa belga Freccia del Brabante sarà visibile solamente su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky, presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati.) a partire dalle ore 16.30; dunque si potrà vedere solamente la parte finale di gara per via del Giro d’Italia (oggi quinta tappa).

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).