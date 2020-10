Ciclismo, dove vedere il Giro delle Fiandre 2020: streaming gratis e diretta tv

Domani alle ore 9.45 prenderà il via il Giro delle Fiandre 2020, giunto all’edizione numero 194, inizialmente prevista per il 5 aprile, ma posticipata a metà ottobre per l’emergenza Coronavirus che ha stravolto il calendario ciclistico. La corsa belga sarà l’ultima “Classica Monumento” dell’anno con partenza da Anversa ed arrivo a Oudenaarde.

Lo scorso anno (7 aprile) la gara fu vinta dall’italiano Alberto Bettiol davanti al danese Kasper Asgreen e il norvegese Alexander Kristoff giunti rispettivamente a 14 e 17 secondi.

Giro delle Fiandre 2020, il percorso

Il Giro delle Fiandre 2020 ha scelto di accorciare il percorso e operare alcune modifiche rispetto alle previsioni iniziali. Sono infatti 243 i chilometri da affrontare, con partenza da Anversa. Rispetto a quanto era in programma, scompare uno dei muri più amati, il Grammont. Dopo 100 chilometri sostanzialmente pianeggianti inizieranno i vari muri: il primo dei 17 sarà il Katterberg, al km 101. Il primo momento chiave sarà il primo passaggio sul Vecchio Kwaremont, posto a circa metà corsa, in cui il gruppo si potrebbe spaccare. I passaggi su Kortekeer, Eikenberg, Wolvenberg, Leberg, Valkenberg e Kanarieberg serviranno a mettere fatica nelle gambe e realisticamente a creare una prima selezione.

La miccia per la fase decisiva si accenderà però nel secondo passaggio sul Vecchio Kwaremont, a 64 chilometri dalla conclusione: 2200 metri, 1500 dei quali in pavé, con un tratto all’11,6%, seguito poco dopo la Paterberg, 360 metri al 12,9% con un tratto al 20%. Già in questa fase realisticamente ci saranno attacchi importanti: Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg e Kruisberg porteranno poi all’accoppiata finale, di nuovo Vecchio Kwaremont-Paterberg, che nelle ultime edizioni ha deciso chi si poteva giocare il successo finale o ha sorriso agli attaccanti. Dallo scollinamento mancano infatti 14 chilometri a Oudenaarde, dove è posizionato l’arrivo.

Giro delle Fiandre 2020, il borsino favorito

***** Wout Van Aert, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel

**** Julian Alaphilippe, Alberto Bettiol, Soren Kragh Andersen

*** Stefan Kung, Kasper Asgreen, Matteo Trentin

** Yves Lampaert , Oliver Naesen, Jasper Stuyven

* Zdenek Stybar, Nils Politt, Anthony Turgis

SEGUI LA IL GIRO DELLE FIANDRE 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Dove vedere il Giro delle Fiandre 2020: streaming gratis e diretta tv

Il Giro delle Fiandre 2020 sarà visibile sia su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e canale 57 del digitale terrestre), dalle ore 14, sia su Eurosport (canale 210 del decoder) dalle ore 9.45 e dove su quest’ultimo ci sarà un ping pong con la 15.a tappa del Giro d’Italia; ricordiamo che il canale satellitare è presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming gratuita su Rai Play e su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).