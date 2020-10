L’ecuadoriano Jonathan Narvaez si aggiudica la dodicesima tappa del Giro d’Italia, Cesenatico – Cesenatico di 204 km. Narvaez precede di 1’07 l’Ucraina della Bahrain Merida Padun, terzo a 6’50” l’australiano Clarke. Il portoghese Almeida al traguardo con 8’25”, conserva per il decimo giorno di fila la maglia rosa. La tappa ricalca il percorso della Gran Fondo Nove Colli con un susseguirsi di salite e discese (gli ultimi 25 km pianeggianti) rese complicate dalla pioggia e dal gran freddo. Va subito in digo un gruppo di 14 fuggitivi che si sfila via. Narvaez e Padun(si staccano dagli gli altri dodici fuggitivi) e arrivano al traguardo in prima e seconda posizione

Ordine d’arrivo

1 Narváez Jhonatan INEOS Grenadiers 5:31:24

2 Padun Mark Bahrain – McLaren 1:08

3 Clarke Simon EF Pro Cycling 6:50

4 Rosskopf Joey CCC Team 7:30

5 Pellaud Simon Androni Giocattoli – Sidermec 7:43

6 McNulty Brandon UAE-Team Emirates 8:25

7 Konrad Patrick BORA – hansgrohe ,,

8 Guerreiro Ruben EF Pro Cycling ,,

9 Almeida João Deceuninck – Quick Step ,,

10 Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers ,,

11 Masnada Fausto Deceuninck – Quick Step ,,

12 Kelderman Wilco Team Sunweb ,,

13 Hindley Jai Team Sunweb ,,

14 van Empel Etienne Vini Zabù – KTM ,,

15 Bidard François AG2R La Mondiale ,,

16 Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling ,,

17 Nibali Vincenzo Trek – Segafredo ,,

18 Honoré Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step ,,

19 Boaro Manuele Astana Pro Team ,,

20 Fuglsang Jakob Astana Pro Team ,,

21 Majka Rafał BORA – hansgrohe ,,

22 Bilbao Pello Bahrain – McLaren ,,

23 Hamilton Chris Team Sunweb ,,

24 Pedrero Antonio Movistar Team ,,

25 O’Connor Ben NTT Pro Cycling ,,

26 Hansen Jesper Cofidis, Solutions Crédits 8:38

27 Knox James Deceuninck – Quick Step 8:49

Classifica generale

1 Almeida João Deceuninck – Quick Step in 49:21:46

2. Kelderman Wilco Team Sunweb a 0:34

3. Bilbao Pello Bahrain – McLaren a 0:43

4. Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling a 0:57

5. Nibali Vincenzo Trek – Segafredo a 1:01

6. Konrad Patrick BORA – hansgrohe a 1:15

7. Hindley Jai Team Sunweb a 1:19

8. Majka Rafał BORA – hansgrohe a 1:21

9. Masnada Fausto Deceuninck – Quick Step a 1:36

10. Fuglsang Jakob Astana Pro Team a 2:20

11. McNulty Brandon UAE-Team Emirates a 2:39

12. Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers a 2:45

13. Pedrero Antonio Movistar Team a 2:58

14. Pernsteiner Hermann Bahrain – McLaren a 5:10

15. Knox James Deceuninck – Quick Step a 5:56

16. Samitier Sergio Movistar Team a 8:43

17. Zakarin Ilnur CCC Team a 15:08

18. Castroviejo Jonathan INEOS Grenadiers a 18:54

19. Paret-Peintre Aurélien AG2R La Mondiale a 19:02

20. Fabbro Matteo BORA – hansgrohe a 23:04

21. Oomen Sam Team Sunweb a 23:30