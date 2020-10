Giro d’Italia 2020, a Monselice bis per Ulissi. Joao Almeida resta in maglia rosa

Diego Ulissi fa il bis al Giro. Il toscano della UAE Emirates si aggiudica la tredicesima tappa del Giro d’Italia, Cervia – Monselice, 192 km, in volata sulla maglia rosa Joao Almeida che guadagna così 6″ secondi di abbuono. Terzo l’austriaco Konrad il gruppo dei migliori, una ventina resta davanti nel finale, ad una manciata di secondi altri due gruppetti ( a 23″ quello di Sagan e 39″ quello di Démare).

Una frazione tutta pianeggiante per 150 km, poi a Monselice comincia un circuito di 40 km caratterizzato da due muri in sequenza ( brevi con delle punte fino al 18 %). Anima la giornata una fuga di sette corridori: gli ultimi ad arrendersi, ai – 17 km I fuggitivi Tonelli e Bouchard

Ordine d’arrivo Cervia – Monselice

1) Diego Ulissi

2) Joao Almeida s.t

3) Patrick Konrad s.t

4) Tao Geoghegan Hart s.t

5) Mikkel F. Honoré s.t

6) Sergio Samitier s.t

7) Jakob Fuglsang s.t

8) Pello Bilbao s.t

9)Vincenzo Nibali s.t

10) Jay Hindley s.t

Classifica generale

1.Almeida João Deceuninck – Quick Step in 49:21:46

2. Kelderman Wilco Team Sunweb a 0:34

3. Bilbao Pello Bahrain – McLaren a 0:43

4. Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling a 0:57

5. Nibali Vincenzo Trek – Segafredo a 1:01

6. Konrad Patrick BORA – hansgrohe a 1:15

7. Hindley Jai Team Sunweb a 1:19

8. Majka Rafał BORA – hansgrohe a 1:21

9. Masnada Fausto Deceuninck – Quick Step a 1:36

10. Fuglsang Jakob Astana Pro Team a 2:20

11. McNulty Brandon UAE-Team Emirates a 2:39

12. Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers a 2:45

13. Pedrero Antonio Movistar Team a 2:58

14. Pernsteiner Hermann Bahrain – McLaren a 5:10

15. Knox James Deceuninck – Quick Step a 5:56

16. Samitier Sergio Movistar Team a 8:43

17. Zakarin Ilnur CCC Team a 15:08

18. Castroviejo Jonathan INEOS Grenadiers a 18:54

19. Paret-Peintre Aurélien AG2R La Mondiale a 19:02

20. Fabbro Matteo BORA – hansgrohe a 23:04