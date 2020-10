Giro d’Italia 2020, Almeida: “Spero un giorno di indossare di nuovo la maglia rosa”

Ai microfoni di Eurosport Joao Almeida ha fatto un bilancio finale del suo Giro d’Italia che lo ha visto concludere al quarto posto in classifica generale ed inoltre ha vestito la maglia rosa per oltre 15 giorni

“Non riesco a esprimere a parole quanto sono felice, è incredibile, qualcosa che non avrei mai sognato. Il mio obiettivo tre settimane fa era arrivare tra i primi 10, quindi essere quarto nella classifica generale del Giro è semplicemente strabiliante! Questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei miei compagni di squadra e dello staff di Deceuninck Quick-Step, che hanno dimostrato in ogni momento lo straordinario spirito Wolfpack. Ho scoperto molte cose su di me qui, mi sono spinto mentalmente dove non ero ancora arrivato e ho dato tutto ogni volta. Lascio questa gara con tanti bei ricordi, il migliore dei quali è stato il giorno in cui ho conquistato la maglia rosa sull’Etna. Sono ancora giovane e vedrò cosa riserva il futuro, ma quello che posso dirti ora è che un giorno spero di indossare di nuovo questa maglia speciale”

Classifica finale dell’edizione numero 103 del Giro d’Italia

1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 85:40:21

2 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:39

3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:29

4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:57

5 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:09

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 7:02

7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 8:15

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:42

9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:57

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 11:05

11 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 11:52

12 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 20:31

13 SAMITIER Sergio Movistar 35:29

14 KNOX James Deceuninck – Quick Step 37:41

15 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 38:10