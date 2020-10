Giro d’Italia 2020, Magrini: “Nibali è stato eroico”

Il commentatore tecnico di Eurosport Riccardo Magrini ai microfoni di Oasport il Giro d’Italia di Vincenzo Nibali e la mancanza di corridori italiani (escluso lo squalo) nel lottare per i successi nei grandi Giri

“E’ stato eroico come sempre, non gli puoi dire niente. Ha fatto la sua corsa, ma si è scontrato in un’annata particolare dove gli serviva qualche corsa in più. Gli puoi dire soltanto bravo. Non ha deluso. Ha lottato fino alla fine, anche oggi. Magari domani farà una bella cronometro a tutta. C’è gente che farebbe la firma per arrivare nella top10 al Giro. Al momento siamo nudi e crudi, come dici te. Sono cicli. Noi abbiamo avuto la valanga azzurra nello sci, poi è arrivato Tomba, adesso ci sono le donne. Nel tennis non abbiamo avuto nessuno per 40 anni e adesso ci sono Sinner e Musetti. Spero che non sia un ciclo troppo lungo nel ciclismo, mi piacerebbe ancora raccontare in telecronaca la vittoria di un italiano. Sono sicuro che torneremo”

Classifica generale

1 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 85:22:07

2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32

4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51

5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32

7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 7:46

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05

9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08