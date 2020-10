Giro d’Italia 2020, positivi due corridori e sei membri dello staff

Dopo Simon Yates, altri due corridori presenti ( Kruijswijk e un corridore della Sumweb) al Giro d’Italia sono risultati positivi al coronavirus.

A comunicarlo sono gli organizzatori della Corsa Rosa dopo che fra la giornata di domenica e quella lunedi’ le squadre (corridori, massaggiatori, da e staff tecnico e medico ) sono state sottoposte ai test sierologici, in conformita’ con il protocollo sanitario sviluppato in sinergia con l’Uci e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute.

E’ Steven Kruijswijk il corridore della Jumbo – Visma uno dei due corridori risultati positivi. La Jumbo-Visma ha confermato che il corridore olandese e’ costretto a lasciare la corsa rosa dopo l’esito del tampone e non sara’ dunque al via della decima tappa.

L’altro positivo e’ nel team Sunweb che al momento non ha comunicato nulla nella positività Kruijswijk era undicesimo in classifica generale, a 1’24” dalla maglia rosa.

In tutto sono stati effettuati 571 test sierologici

A loro si aggiungono anche “sei membri dello staff tecnico e medico , quattro della Mitchelton-Scott (la squadra di Yates, ndr), uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers”.

Tutti gli otto positivi “sono stati affidati alle cure dei medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento e non prenderanno il via alla Corsa Rosa “.