Giro d’Italia 2020, sul Sestriere vince Geoghegan Hart. Hindley nuova maglia rosa

Il britannico Tao Geoghegan Hart batte in volata l’australiano Hindley e vince la 19.ma tappa con arrivo sul Sestriere Kelderman, giunge staccato di 1’35” e perde così la maglia rosa a favore di Hindley che ha lo stesso tempo di Hart, ma un vantaggio di pochi centesimi. Altro tappone alpino con 3500 metri di dislivello.Subito 21 corridori in fuga. A -40km parte Ballerini, seguito poi da Rubio e Serry. Il gruppo si fraziona; perde contatto la maglia rosa Kelderman A -4km dall’arrivo Hart, Hidley e Dennis raggiungono il trio di testa e lo staccano .Perde contatto Dennis. Volata entusiasmante con Hart che brucia Hindley.

Ordine di arrivo

1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 100 80 4:52:45

2 HINDLEY Jai Team Sunweb 40 50 ,,

3 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 20 35 0:25

4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 12 25 1:01

5 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 4 18 1:34

6 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 15 1:35

7 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 12 ,,

8 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 10 ,,

9 VALTER Attila CCC Team 8 1:48

10 KNOX James Deceuninck – Quick Step 6 2:00

11 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 5 2:02

12 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 4 2:09

13 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 3 ,,

14 SERRY Pieter Deceuninck – Quick Step 2 2:25

15 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 1 2:28

16 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren ,,

17 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,

18 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:36

Classifica generale

1 HINDLEY Jai Team Sunweb 20 85:22:07

2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:32

4 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:51

5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:14

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 6:32

7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 7:46

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:05

9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:24

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 10:08