Startlist Scheldeprijs 2020: ecco tutti i partecipanti della semiclassica belga

Domani 14 ottobre con inizio alle ore 12 si correrà la semiclassica belga Scheldeprijs (edizione numero 108) una delle ultime corse di questa stagione ciclistica 2020 caratterizzata dall’emergenza Coronavirus che ha stravolto il calendario. Il percorso della gara è da sempre adatto ai velocisti con gli organizzatori che la definiscono “il mondiale degli sprinter”. Saranno al via tantissime formazioni World Tour con l’aggiunta di nove squadre Professional; ricordiamo che nella scorsa edizione (10 aprile 2019) la vittoria andò all’olandese Fabio Jakobsen che in volata ebbe la meglio sul tedesco Max Walscheid e sul britannico Christopher Lawless.

DECEUNINCK – QUICK – STEP



1 BENNETT Sam IRL

2 ARCHBOLD Shane NZL

3 LAMPAERT Yves BEL

4 MØRKØV Michael DEN

5 SENECHAL Florian FRA

6 STEIMLE Jannik GER

7 VAN LERBERGHE Bert BEL

LOTTO SOUDAL



11 EWAN Caleb AUS

12 DE BUYST Jasper BEL

13 FRISON Frederik BEL

14 KLUGE Roger GER

15 MAES Nikolas BEL

16 VAN GOETHEM Brian NED

17 J VERMEERSCH Florian BEL

BAHRAIN – MCLAREN



21 CAVENDISH Mark GBR

22 COLBRELLI Sonny ITA

23 FENG Chun Kai TPE

24 GARCIA CORTINA Ivan ESP

25 HALLER Marco AUT

26 PIBERNIK Luka SLO

27 J WRIGHT Fred GBR

BORA – HANSGROHE



31 ACKERMANN Pascal GER

32 DRUCKER Jean-Pierre LUX

33 OSS Daniel ITA

34 BURGHARDT Marcus GER

35 SCHILLINGER Andreas GER

36 SCHWARZMANN Michael GER

37 SELIG Rudiger GER

ASTANA PRO TEAM



41 DE VREESE Laurens BEL

42 ZAKHAROV Artyom KAZ

43 FOMINYKH Daniil KAZ

44 GIDICH Yevgeniy KAZ

45 GRUZDEV Dmitriy KAZ

46 HOULE Hugo CAN

47 MARTINELLI Davide ITA

CCC TEAM



51 KOCH Jonas GER

52 MARECZKO Jakub ITA

53 SCHAR Michael SUI

54 VAN HOOYDONCK Nathan BEL

55 VAN KEIRSBULCK Guillaum BEL

56 VENTOSO ALBERDI Francis ESP

57 VAN HOECKE Gijs BEL

COFIDIS



61 LAPORTE Christophe FRA

62 ALLEGAERT Piet BEL

63 CLAEYS Dimitri BEL

64 VIVIANI Elia ITA

65 LEMOINE Cyril FRA

66 TOUZE Damien FRA

67 VERMOTE Julien BEL

71 KÜNG Stefan SUI72 J BRUNEL Alexys FRA73 GENIETS Kevin LUX74 LIENHARD Fabian SUI75 LUDVIGSSON Tobias SWE76 MADOUAS Valentin FRA77 J STEWART Jake GBR81 GREIPEL André GER82 EINHORN Itamar ISR83 BOIVIN Guillaume CAN84 HOFSTETTER Hugo FRA85 MCCABE Travis USA86 VAHTRA Norman EST87 VAN ASBROECK Tom BEL

MITCHELTON SCOTT91 BAUER Jack NZL

92 EDMONDSON Alexander AUS

93 J GROVES Kaden AUS

94 J KONYCHEV Alexander ITA

95 MEZGEC Luka SLO

96 J PEÁK Barnabás HUN

97 JUUL JENSEN Christopher DEN

NTT PRO CYCLING TEAM



101 WALSCHEID Maximilian Rich GER

102 J BATTISTELLA Samuele ITA

103 GOGL Michael AUT

104 HAGEN Edvald Boasson NOR

105 JANSE VAN RENSBURG Rei RSA

106 THOMSON Jay Robert RSA

107 TILLER Rasmus NOR

INEOS GRENADIERS



111 LAWLESS Christopher GBR

112 BASSO Leonardo ITA

113 DOULL Owain GBR

114 J HAYTER Ethan GBR

115 KNEES Christian GER

116 VAN BAARLE Dylan NED

117 GOLAS Michal POL

TEAM SUNWEB



121 J DAINESE Alberto ITA

122 KANTER Max GER

123 MÄRKL Niklas GER

124 J BOL Cees NED

125 J MOBACH Jarno NED

126 NIEUWENHUIS Joris NED

127 PEDERSEN Casper Phillip DEN

TREK – SEGAFREDO



131 PEDERSEN Mads DEN

132 KIRSCH Alex LUX

133 MULLEN Ryan IRL

134 REIJNEN Kiel USA

135 SKUJINS Toms LAT

136 STUYVEN Jasper BEL

137 THEUNS Edward BEL

UAE TEAM EMIRATES



141 KRISTOFF Alexander NOR

142 BOHLI Tom SUI

143 BYSTRØM Sven Erik NOR

144 LAENGEN Vegard Stake NOR

145 OLIVEIRA Ivo POR

146 OLIVEIRA Rui POR

147 J PHILIPSEN Jasper BEL

ALPECIN – FENIX



151 MERLIER Tim BEL

152 MODOLO Sacha ITA

153 KRIEGER Alexander GER

154 LEYSEN Senne BEL

155 RICHARDSON Alexandar GBR

156 RICKAERT Jonas BEL

157 VERGAERDE Otto BEL

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT



161 COQUARD Bryan FRA

162 BACKAERT Frederik BEL

163 BOECKMANS Kris BEL

164 DEBUSSCHERE Jens BEL

165 GAREL Adrien FRA

166 LECROQ Jeremy FRA

167 MORICE Julien FRA

BINGOAL WB



171 DE BIE Sean BEL

172 CASTRIQUE Jonas BEL

173 NÕMMELA Aksel EST

174 SIX Franklin BEL

175 SUTER Joel SUI

176 TAMINIAUX Lionel BEL

177 WIRTGEN Luc LUX

CIRCUS – WANTY GOBERT



181 DE DECKER Alfdan BEL

182 DEVRIENDT Tom BEL

183 DUPONT Timothy BEL

184 KREDER Wesley NED

185 PASQUALON Andrea ITA

186 VAN POPPEL Boy NED

187 VAN POPPEL Danny NED

NIPPO DELKO PROVENCE



191 BARBIER Pierre FRA

192 J HAILU Biniam ERI

193 GROSU Eduard-Michael ROU

194 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU

195 RAJOVIC Dusan SRB

196 SISKEVICIUS Evaldas LTU

197 TRARIEUX Julien FRA

RIWAL SECURITAS CYCLING TEAM



201 DE KLEIJN Arvid NED

202 BUDDING Martijn NED

203 HAVIK Piotr NED

204 JENSEN August NOR

205 MØRCH KONGSTAD Tobias DEN

206 REINDERS Elmar NED

207 ENGER Sondre Holst NOR

SPORT VLAANDEREN – BALOISE



211 J WEEMAES Sasha BEL

212 BEULLENS Cedric BEL

213 CAPIOT Amaury BEL

214 DE KETELE Kenny BEL

215 DE VYLDER Lindsay BEL

216 GHYS Robbe BEL

217 MENTEN Milan BEL

TEAM ARKEA – SAMSIC



221 BOUHANNI Nacer FRA

222 J GRONDIN Donavan Vincent FRA

223 RUSSO Clement FRA

224 WELTEN Bram NED

225 MCLAY Daniel GBR

226 NOPPE Christophe BEL

227 SWIFT Connor GBR

TOTAL DIRECT ENERGIE



231 BONIFAZIO Niccolò ITA

232 CARDIS Romain FRA

233 MAITRE Florian FRA

234 PETIT Adrien FRA

235 SOUPE Geoffrey FRA

236 TURGIS Anthony FRA

237 VAN GESTEL Dries BEL

TARTELETTO – ISOREX



241 VAN STAEYEN Michael BEL

242 MARCHAND Gianni BEL

243 RELAES Jacob BEL

244 SEFA Ylber ALB

245 VAN BREUSSEGEM Elias BEL

246 TEUGELS Lennert BEL

247 WOUTERS Enzo BEL