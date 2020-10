Startlist Vuelta 2020: ecco tutti i partecipanti al Giro spagnolo

Da martedì 20 ottobre fino a domenica 8 novembre è in programma la Vuelta A Espana che quest’anno è stato programmata in autunno invece che ad agosto per l’emergenza Coronavirus che ha stravolto il calendario ciclistico 2020. Per quanto riguarda i partecipanti, al via ci saranno alcuni big, che hanno rinunciato al Giro d’Italia (fine domenica 25 ottobre) per partecipare al Giro Spagnolo che di fatto chiuderà la stagione, come Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Chris Froome e Richard Carapaz, senza dimenticare i corridori di casa Enric Mas e Alejandro Valverde e David De La Cruz, mentre tra gli azzurri presenti tra gli altri Fabio Aru e Davide Formolo che vengono entrambi da una stagione abbastanza deludente.

Startlist Vuelta 2020: tutti i partecipanti

AG2R LA MONDIALE

CHAMPOUSSIN Clement

CHEREL Mickael

CHEVRIER Clement

FRANK Mathias

GENIEZ Alexandre

GODON Dorian

PETERS Nans

TANFIELD Harry

ASTANA

ARANBURU Alex

FRAILE Omar

GREEGARD Jonas

IZAGIRRE Gorka

KUDUS Merhawi

LUTSENKO Alexey

SANCHEZ Luis Leon

STALNOV Nikita

BAHRAIN – MCLAREN

BOLE Grega

BUITRAGO Santiago

DAVIES Scott

INKELAAR Kevin

MOHORIC Matej

POELS Wout

TEUNS Dylan

WRIGHT Fred

BORA – HANSGROHE

ACKERMANN Pascal

GROSSSCHARTNER Felix

LAAS Martin

MCCARTHY Jay

SCHELLING Ide

SCHILLINGER Andreas

SCHWARZMANN Michael

SELIG Rudiger

CCC TEAM

BARTA Will

BEVIN Patrick

DE MARCHI Alessandro

HIRT Jan

MARECZKO Jakub

PALUTA Michal

WISNIOWSKI Lukasz

ZIMMERMAN Georg

COFIDIS

BARCELO Fernando

HERRADA Jesus

HERRADA José

LAFAY Victor

MARTIN Guillaume

MATE Luis Angel

MORIN Emmanuel

PERICHON Pierre-Luc

DECEUNINCK – QUICKSTEP

ARCHBOLD Shane

BAGIOLI Andrea

BENNETT Sam

CATTANEO Mattia

GARRISON Ian

MORKOV Michael

STEIMLE Jannick

STYBAR Zdenek

EF PRO CYCLING

CARTHY Hugh

CORT NIELSEN Magnus

DOCKER Mitchell

MARTINEZ Daniel

OWEN Logan

VAN DEN BERG Julius

VAN GARDEREN Tejay

WOODS Mike

GROUPAMA – FDJ

ARMIRAIL Bruno

GAUDU David

LADAGNOUS Mathieu

LE GAC Olivier

LUDVIGSSON Tobias

PINOT Thibaut

ROUX Anthony

SEIGLE Romain

INEOS GRENADIERS

AMADOR Andrey

CARAPAZ Richard

DOULL Owain

FROOME Chris

GOLAS Michal

HENAO Sebastian

KNEES Christian

RODRIGUEZ Carlos

SOSA Ivan

WURF Cameron

ISRAEL START-UP NATION

BADILATTI Matteo

GOLDSTEIN Omer

HERMANS Ben

MARTIN Daniel

PICCOLI James

RAIM Mihkel

RENARD Alexis

SUTHERLAND Rory

LOTTO SOUDAL

DEWULF Stan

GOOSSENS Kobe

MARCZYNSKI Tomasz

MERTZ Remy

THIJSSEN Gerben

VAN DER SANDE Tosh

VAN MOER Brent

WELLENS Tim

MITCHELTON – SCOTT

CHAVES Esteban

EDMONSON Alexander

GRMAY Tsgabu

NIEVE Mikel

SCHULTZ Nick

SMITH Dion

STANNARD Robert

MOVISTAR

ARCAS Jorge

ERVITI Imanol

MAS Enric

OLIVEIRA Nelson

ROJA José Joaquin

SOLER Marc

VALVERDE Alejandro

VERONA Carlos

NTT PRO CYCLING

BARBERO Carlos

DE BOD Stefan

DLAMINI Nicholas

DYBALL Benjamin

GASPAROTTO Enrico

JANSE VAN RENSBURG Reinardt

KING Ben

MADER Gino

TEAM JUMBO – VISMA

BENNETT George

DUMOULIN Tom

GESINK Robert

HOFSTEDE Lennard

KUSS Sepp

MARTENS Paul

ROGLIC Primoz

VINGEGAARD Jonas

TEAM SUNWEB

ARENSMAN Thymen

DAINESE Alberto

DONOVAN Mark

GALL Felix

KRAGH ANDERSEN Asbjorn

POWER Robert

ROCHE Nicolas

SALMON Martin

STORER Michael

STORK Florian

VAN WILDER Ilan

TREK – SEGAFREDO

DE KORT Koen

EG Niklas

ELISSONDE Kenny

KAMP Alexander

LOPEZ Juan Pedro

LIEPINS Emils

MOSCHETTI Matteo

RIES Michel

UAE TEAM EMIRATES

COSTA Rui

COVI Alessandro

DE LA CRUZ David

FORMOLO Davide

HENAO Sergio

OLIVEIRA Rui

PHILIPSEN Jasper

RIABUSHENKO Aleksandr

BURGOS – BH

BOL Jetse

CABEDO Oscar

CUBERO Jorge

EZQUERRA Jesus

MADRAZO Angel

MOLENAAR Alex

OSORIO Juan Felipe

SMIT Willie

CAJA RURAL – RGA

ABERASTURI Jon

AMEZQUETA Julen

BAGUES Aritz

CEPEDA Jefferson

GARCIA Jhojan

IRISARRI Jon

LASTRA Jonathan

RODRIGUEZ Cristian

SAEZ Hector

SERRANO Gonzalo

TOTAL DIRECT ENERGIE

HIVERT Jonathan

FERRON Valentin

LIGHTART Pim

MANZIN Lorrenzo

OURSELIN Paul

SICARD Romain

SIMON Julien

TERPSTRA Nikki