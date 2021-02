Ciclismo, dove vedere Clasica de Almeria 2021: streaming e diretta tv?

Oggi alle ore 13.05 prenderà il via la Clasica de Almeria (183,3 chilometri da Puebla de Vicar a Roquetas de Mar), arrivata alla 36esima edizione e valevole come prova dell’UCI Pro Series e dove saranno presenti undici formazioni WorldTour e altrettante Professional. Nella scorsa edizione disputata il 16 febbraio, a trionfare fu il tedesco Pascal Ackermann (assente oggi) che in volata riuscì a prevalere sul norvegese Alexander Kristoff e sull’azzurro Elia Viviani.

Clasica de Almeria 2021, il percorso

Nonostante lo spostamento della sede di partenza a Puebla de Vicar, il percorso della corsa spagnola non cambia le sue caratteristiche tradizionalmente adatte ai velocisti. La prima parte si presenta più mossa, nella quale le squadre degli sprinter avranno il compito di tenere sotto controllo i tentativi di fuga di quanti vorranno provare ad evadere dal gruppo. I corridori affronteranno il primo, e più impegnativo, GPM di giornata dopo una cinquantina di chilometri: l’Alto de Celín che con i suoi 530 metri sul livello del mare sarà anche il punto più alto della corsa.

La lunga discesa, di circa 20 chilometri, condurrà il gruppo ai piedi di due GPM di terza categoria in rapida successione, l’Alto de la Alqueia e l’Alto de Fuente Marbella, ai quali seguirà un lungo tratto di falsopiano. L’ultima ascesa di giornata sarà la Cuesta de Almerimar, un quarta categoria che potrebbe fare da trampolino di lancio per qualche attaccante, anche se la sua collocazione a una cinquantina di chilometri dal traguardo ne potrebbe scoraggiare le intenzioni. A quel punto il gruppo affronterà un lungo tratto pianeggiante che costeggia la costa che porterà i corridori verso Roquetas de Mar, dove si entrerà nel circuito finale da percorrere tre volte per una lunghezza totale di 27 chilometri. Privo di difficoltà altimetriche, dovrebbe permettere alle squadre dei velocisti di organizzare il più che prevedibile sprint di gruppo sull’ormai tradizionale arrivo in Avenida Juan Carlos I. (Fonte: cyclingpro.net)

Clasica de Almeria 2021, il borsino dei favoriti

***** Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Alvaro Hodeg

**** Marc Cavendish, Edward Theuns, Danny Van Poppel

*** Andrea Vendrame, Iván García Cortina, Lorrenzo Manzin

** Timothy Dupont, Florian Sénéchal, Juan José Lobato

* Jordi Meeus, Marc Sarreau, Dion Smith

SEGUI LA CLASICA DE ALMERIA 2021 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Dove vedere Clasica de Almeria 2021 in tv e streaming

La Clasica de Almeria (partenza ore 13.05) sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 15.30. La corsa spagnola potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player ed inoltre sarà visibile sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.