UAE Tour 2021, 2a tappa: Ganna vince la crono, Pogacar nuova maglia rossa

Il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, tenendo fede ai pronostici della vigilia, si è aggiudicato negli Emirati Arabi Uniti la gara contro il tempo di 13 chilometri con partenza ed arrivo ad Al Hudayriat Island valida come seconda tappa dell’UAE Tour 2021 di ciclismo (21-27 febbraio), unica prova del circuito UCI World Tour rimasta in programma nell’area mediorientale dopo la cancellazione del Saudi Tour e del Tour of Oman a causa dell’emergenza sanitaria. Terzo successo stagionale e ottavo consecutivo nella specialità per il ventiquatrenne verbanese del team INEOS Grenadiers che ha coperto il percorso nel deserto in 13 minuti e 56 secondi alla media di 55,981 km/h.

Alle spalle di Ganna si sono piazzati nell’ordine lo svizzero Stefan Bissegger della EF-Education Nippo a 14’’ e il danese Mikkel Bjerg della UAE Team Emirates a 21’’. Quarto posto a 24’’ per il vincitore dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar: il 22enne sloveno della UAE Team Emirates si prende la maglia rossa di leader della classifica generale potendo vantare a questo punto 5’’ sul portoghese Joao Almeida e 18’’ sul lombardo Mattia Cattaneo entrambi della Deceuninck – Quick-Step. Alla prova non hanno preso parte l’olandese Mathieu van der Poel, vincitore ieri in volata della prima tappa (Al Dhafra Castle ad Al Mirfa di 176 km), e tutti gli altri componenti dell’Alpecin-Fenix ritiratisi, in accordo con l’organizzazione dell’UAE Tour, a seguito di un caso di positività al Covid-19 riscontrato in un membro dello staff del team belga. Domani è in programma la terza tappa da Al Ain Strata Manufacturing a Jebel Hafeet di 166 chilometri.

ORDINE D’ARRIVO SECONDA TAPPA UAE TOUR 2021

01. Filippo GANNA (Italia, INEOS Grenadiers) in 13’56’’

02. Stefan BISSEGGER (Svizzera, EF Education-Nippo) a 14’’

03. Mikkel BJERG (Danimarca, UAE Team Emirates) a 21’’

04. Tadej POGACAR (Slovenia, UAE Team Emirates) a 24’’

05. Luis Leon SANCHEZ (Spagna, Astana – Premier Tech) a 30’’

06. Joao ALMEIDA (Portogallo, Deceuninck – Quick-Step) a 30’’

07. Maximilian Richard WALSCHEID (Germania, Team Qhubeka ASSOS) a 32’’

08. Stefan DE BOD (Sudafrica, Astana-Premier Tech ) a 33’’

09. Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA (Colombia, INEOS Grenadiers) a 36’’

10. Matthias BRANDLE (Austria, Israel Start-Up Nation) a 38”

CLASSIFICA GENERALE UAE TOUR 2021

01. Tadej POGACAR (Slovenia, UAE Team Emirates) in 4 ore 00’05’’

02. João ALMEIDA (Portogallo, Deceuninck – Quick-Step) a 5’’

03. Mattia CATTANEO (Italia, Deceuninck – Quick-Step a 18’’

04. Chris HARPER (Australia, Jumbo-Visma) a 33’’

05. Adam YATES (Gran Bretagna, INEOS Grenadiers) a 39’’

06. Neilson POWLESS (Stati Uniti, EF Education-Nippo) a 41’

07. Anthony ROUX (Francia, Groupama – FDJ) a 45’’

08. David DEKKER (Paesi Bassi, Jumbo-Visma) a 46’’

09. Michael MORKOV (Danimarca, Deceuninck – Quick-Step) a 47’’

10. Mattias JENSEN (Danimarca, Trek-Segafredo) a 48’’