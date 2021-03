Dove vedere Parigi-Nizza 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Parigi-Nizza 2021, percorso e favoriti. La stagione ciclistica internazionale entra nel vivo con la corsa a tappe francese che si disputa da domenica 7 marzo a domenica 14 marzo. Si tratterà della settantanovesima edizione della Parigi-Nizza che lo scorso anno ha visto vincere il tedesco Schachmann davanti a Benoot e Higuita. Per il 2021 gli organizzatori hanno previsto otto tappe con una cronometro individuale di 14 km e il tappone di Valdeblore La Colmiane nel penultimo giorno:

Tappa 1 (7/3): Saint Cyr L’Ecole – Saint Cyr L’Ecole (166 km)

Tappa 2 (8/3): Oinville-sur-Montcient – Amilly (188 km)

Tappa 3 (9/3): Gien – Gien (14,4 km – Crono)

Tappa 4 (10/3): Chalon-sur-Saône – Chiroubles (188 km)

Tappa 5 (11/3): Vienne -Bollène (203 km)

Tappa 6 (12/3): Brignoles – Biot (202,5 km)

Tappa 7 (13/3): Nizza – Valdeblore La Colmiane (166,5 km)

Tappa 8 (14/3): Nizza – Nizza (113,5 km)

Per quanto riguarda i favoriti della corsa francese sarà una supersfida tra Roglic, secondo al Tour De France 2020 e vincitore della Vuelta 2020, e Geoghegan Hart, vincitore del Giro d’Italia 2020. Lo sloveno sarà affiancato da Kruijswijk e George Bennett mentre il britannico della Ineos potrà contare sulla presenza di Richie Porte. Altri attesi protagonisti sono il tedesco Schachmann, vincitore nel 2020, il russo Vlasov, il beniamino di casa David Gaudu e l’australiano Hindley. Speranze italiane con la partecipazione di Fabio Aru, pronto al rilancio della carriera con la nuova maglia della Qhubeka Assos, e Mattia Cattaneo.



Dove vedere Parigi-Nizza 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai Sport?

La Parigi-Nizza 2021 sarà trasmessa dal 7 al 14 marzo in diretta tv in chiaro su Rai Sport + e Rai Sport + HD, canale 57 e 58 digitale terrestre. Gli appassionati potranno seguire la corsa anche in streaming gratis su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet. La Parigi.Nizza sarà trasmessa anche in diretta tv satellitare su Eurosport 1 HD e in diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche sull’app DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.