Froome punge gli avversari: “Sono in forma troppo presto per il Tour de France?”

Il parere di Froome sulla forma dei suoi avversari in chiave Tour de France. Dopo aver esordito nel 2021 all’UAE Tour, il ciclista britannico è impegnato in altura a Tenerife insieme ad alcuni compagni dell’Israel Start Up-Nation in attesa di correre la Vuelta Catalunya. L’obiettivo stagionale di Froome è tornare ai livelli pre-infortunio del 2019 e puntare così in alto al Tour de France 2021. Gli avversari come Pogacar e Roglic hanno già impressionato nelle prime corse come la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza. Tuttavia, il britannico non sembra così preoccupato e ha commentato in un video le performances dei due sloveni: “A giudicare dalle gare, sembra certamente che siano in forma abbastanza presto. Queste corse di inizio stagione non sono più quelle di una volta. In genere i corridori esordivano presto e utilizzavano le prime gare per accumulare chilometri in vista degli obiettivi più grandi. Ora vanno a tutta già da subito e il livello sembra quasi più alto che al Tour de France”.



Dopo il grave incidente subito al Giro del Delfinato 2019, Froome ha dovuto cambiare i suoi allenamenti e ha parlato così della preparazione per il prossimo Tour de France: “Immagino che nei prossimi mesi apporterò alcune modifiche. Sto ancora facendo molto del lavoro di forza dietro le moto e mentre procedo faccio continui test. È qualcosa che dovrò fare durante il mio prosieguo di carriera. Ovviamente, l’obiettivo più grande nella mia mente è essere pronto per luglio e il Tour de France. E tornare a essere di nuovo me stesso”.

(fonte cyclingnews.com)