Gand-Wevelgem 2021: percorso, favoriti e dove vedere la gara in TV e streaming

Questa mattina alle ore 10 prenderà il via la corsa belga Gand-Wevelgem programmata nuovamente ad inizio primavera dopo che nella scorsa stagione è stata posticipata all’11 ottobre a causa l’emergenza Coronavirus e giunta all’edizione numero 83, valida come decima prova dell’UCI World Tour 2021 categoria 1.UWT. Il campione uscente è il danese Mads Pedersen che cinque mesi fa in volata, ha beffato il francese Florian Senechal e l’azzurro Matteo Trentin.

Gand-Wevelgem 2021, il percorso

Confermato anche quest’anno il via da Ypres, che dalla scorsa edizione aveva sostituito Deinze come località di partenza. Il gruppo inizialmente affronterà un circuito prima di transitare nuovamente nella città di partenza, da cui poi si dirigerà verso la costa per poi tornare indietro costeggiando il confine con la Francia. Come lo scorso anno, saranno nuovamente undici i muri da affrontare, il primo dei quali il Scherpenberg verrà affrontato dopo 150 chilometri di corsa.

Seguiranno in rapida sequenza Vidaigneberg, Baneberg, Monteberg e il celebre Kemmelberg, che i corridori affronteranno altre due volte, la prima dopo 195 chilometri preceduto ancora dal Monteberg, due chilometri prima. Poi il gruppo si cimenterà nuovamente con la successione di Scherpenberg, Vidaigneberg e Baneberg, prima dell’ultima ascesa al Monteberg, questa volta affrontato però dal versante più ripido. Proprio quest’ultimo passaggio segnerà l’uscita dal circuito e la fine delle difficoltà di giornata, dal momento che i restanti 34 chilometri verso il traguardo di Wevelgem saranno sostanzialmente pianeggianti, offrendo la possibilità di rientrare ai corridori che avranno eventualmente perso contatto in precedenza (fonte cyclingpro.net).

Gand-Wevelgem 2021, borsino favoriti

***** Wout Van Aert, Mads Pedersen, Sam Bennett

**** Davide Ballerini, Tim Merlier, Zdenek Stybar

*** Arnaud Démare, Greg Van Avermaet, Yves Lampaert

** Giacomo Nizzolo, Michael Matthews, Jasper Philipsen

* Jasper Stuyven, Christophe Laporte, Matteo Trentin

SEGUI LA GAND-WEVELGEM 2021 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Dove vedere Gand-Wevelgem 2021 in tv e streaming

La corsa belga Gand-Wevelgem sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) a partire dalle ore 14.20, con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming dalle ore 13.30 su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+