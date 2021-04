Amstel Gold Race, la startlist dei corridori al via

Amstel Gold Race si correrà domani, domenica 18 aprile e sarà il primo delle tre corse che vanno a comporre il trittico delle Ardenne: Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Saranno 25 le squadre al via.

Amstel Gold Race, la lista dei corridori al via

Ecco la lista dei corridori al via

ALPECIN-FENIX

RIESEBEEK, Oscar NED

DE TIER, Floris BEL

MEURISSE, Xandro BEL

WALSLEBEN, Philipp GER

SBARAGLI, Kristian ITA

TULETT, Ben GBR

JANSSENS, Jimmy BEL

INEOS GRENADIERS

CARAPAZ, Richard ECU

DUNBAR, Edward IRL

GOLAS, Michal POL

KWIATKOWSKI, Michal POL

PIDCOCK, Thomas GBR

ROWE, Luke GBR

VAN BAARLE, Dylan NED

DECEUNINCK – QUICK-STEP

ALAPHILIPPE, Julian FRA

CATTANEO, Mattia ITA

CAVAGNA, Rémi FRA

GARRISON, Ian USA

SENECHAL, Florian FRA

SERRY, Pieter BEL

VANSEVENANT, Mauri BEL

TREK – SEGAFREDO



MOLLEMA, Bauke NED

STUYVEN, Jasper BEL

CONCI Nicola ITA

BERNARD, Julien FRA

SKUJINS, Toms LAT

KAMP, Alexander DEN

THEUNS Edward BEL

AG2R CITROEN TEAM

DEWULF, Stan BEL

GODON, Dorian FRA

JUNGELS, Bob LUX

PARET PEINTRE, Aurélien FRA

SCHÄR, Michael SUI

VENTURINI, Clement FRA

VAN AVERMAET, Greg BEL

BORA – HANSGROHE



SCHACHMANN, Maximilian GER

KELDERMAN, Wilco NED

SCHELLING, Ide NED

GAMPER, Patrick AUT

KONRAD, Patrick AUT

BURGHARDT, Markus GER

BENEDETTI, Cesare ITA

TEAM QHUBEKA ASSOS

CLARKE, Simon AUS

GOGL, Michael AUT

ARMEE, Sander BEL

BENNETT, Sean USA

HENAO MONTOYA, Sergio Luis COL

LINDEMAN, Bert-Jan NED

POWER, Rob AUS

ISRAEL START-UP NATION

WOODS, Michael CAN

VANMARCKE, Sep BEL

BIERMANS, Jenthe BEL

HOFSTETTER, Hugo FRA

IMPEY, Daryl RSA

NEILANDS, Krists LAT

HOLLENSTEIN, Reto SUI

GROUPAMA – FDJ

GAUDU, David FRA

MOLARD, Rudy FRA

LIENHARD, Fabian SUI

LADAGNOUS, Matthieu FRA

MADOUAS, Valentin FRA

BONNET, William FRA

SEIGLE, Romain FRA

LOTTO SOUDAL

WELLENS, Tim BEL

GRIGNARD, Sebastien BEL

MARCZYNSKI, Tomasz POL

MONIQUET, Sylvain BEL

OLDANI, Stefano ITA

VAN DER SANDE, Tosh BEL

VAN MOER, Brent BEL

BAHRAIN VICTORIOUS

POELS, Wouter NED

COLBRELLI, Sonny ITA

HAIG, Jack AUS

MÄDER, Gino SUI

MOHORIC, Matej SLO

BUITRAGO SANCHEZ, Santiago COL

TEUNS, Dylan BEL

TEAM BIKEEXCHANGE



MATTHEWS, Michael AUS

JENSEN, Christopher DEN

CHAVES RUBIO, Jhoan Esteban COL

MEZGEC, Luka SLO

BAUER, Jack NZL

SMITH, Dion NZL

STANNARD, Robert AUS

JUMBO-VISMA

ROGLIC, Primož SLO

OOMEN, Sam NED

VAN AERT, Wout BEL

HOFSTEDE, Lennard NED

MARTENS, Paul GER

GESINK, Robert NED

VINGEGAARD, Jonas DEN

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

BAKELANTS, Jan BEL

DE GENDT, Aime BEL

HERMANS, Quinten BEL

LAMMERTINK, Maurits NED

ROTA, Lorenzo ITA

EIKING, Odd Christian NOR

VLIEGEN, Loïc BEL

ASTANA – PREMIER TECH

FUGLSANG, Jakob DEN

LUTSENKO, Alexey KAZ

ARANBURU, Alex ESP

FRAILE MATARRANZ, Omar ESP

HOULE, Hugo CAN

BATTISTELLA, Samuele ITA

DE BOD, Stefan RSA

COFIDIS

BARCELO ARAGON, Fernando ESP

EDET, Nicolas FRA

FERNANDEZ, Ruben ESP

GESCHKE, Simon GER

MARTIN, Guillaume FRA

MORIN, Emmanuel FRA

PEREZ, Anthony FRA

MOVISTAR TEAM

ARCAS, Jorge ESP

GARCIA CORTINA, Ivan ESP

VALVERDE, Alejandro ESP

MAS, Lluis ESP

JACOBS, Johan SUI

SERRANO RODRIGUEZ, Gonzalo ESP

VERONA QUINTANILLA, Carlos ESP

EF EDUCATION – NIPPO



BETTIOL, Alberto ITA

CARR, Simon GBR

CRADDOCK, G Lawson USA

HIGUITA GARCIA, Sergio Andres COL

HOWES, Alex USA

VALGREN, Michael DEN

CORT, Magnus DEN

TEAM DSM

BENOOT, Tiesj BEL

DENZ, Nico GER

DONOVAN, Mark GBR

HAGA, Chad USA

KRAGH ANDERSEN, Søren DEN

TUSVELD, Martijn NED

VERMAERKE, Kevin USA

UAE TEAM EMIRATES

TRENTIN, Matteo ITA

COVI, Alessandro ITA

HIRSCHI, Marc SUI

COSTA, Rui POR

GIBBONS, Ryan RSA

POLANC, Jan SLO

BJERG, Mikkel DEN

SPORT VLAANDEREN – BALOISE

APERS, Ruben BEL

HERREGODTS, Rune BEL

MERTENS, Julian BEL

SPRENGERS, Thomas BEL

VAN POUCKE, Aaron BEL

VERWILST, Aaron BEL

WARLOP, Jordi BEL

TEAM ARKEA – SAMSIC

BARGUIL, Warren FRA

DECLERCQ, Benjamin BEL

OWSIAN, Lukasz POL

CAPIOT, Amaury BEL

NOPPE, Christophe BEL

PICHON, Laurent FRA

SWIFT, Connor GBR

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

VALLEE, Boris BEL

LIVYNS, Arjen BEL

MENTEN, Milan BEL

MOLLY, Kenny BEL

WIRTGEN, Luc LUX

ROBEET, Ludovic BEL

WIRTGEN, Tom LUX

GAZPROM-RUSVELO



KREUZIGER, Roman CZE

CHERNETSKII, Sergei RUS

CANOLA, Marco ITA

STRAKHOV, Dmitrii RUS

ROVNY, Ivan RUS

RIKUNOV, Petr RUS

VELASCO, Simone ITA

UNO – X PRO CYCLING TEAM

ABRAHAMSEN, Jonas NOR

SKAARSETH, Iver NOR

HOELGAARD, Markus NOR

HVIDEBERG, Jonas Iversby NOR

SKAARSETH, Anders NOR

URIANSTAD, Martin Bugge NOR

WÆRSTED, Syver NOR