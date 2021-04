Cassani parla dell’Infortunio di Nibali in vista di Giro e Olimpiadi

Cassani parla dell’Infortunio di Nibali, un incidente di percorso nel programma di allenamenti che avrebbe portato lo Squalo dello Stretto alla partecipazione del Giro. La sua presenza alla corsa rosa infatti è a rischio. Questo perchè la caduta ha comportato la frattura del polso per cui si è reso necessario l’intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Il piano di ripresa verso gli allenamenti procederà gradualmente.

Al riguardo si è espresso Davide Cassani che prima dell’operazione ha dichiarato ad Adnkronos: “Sinceramente non so come sia la frattura, ma almeno non è a una gamba. Speriamo solo che si rimetta il prima possibile. Non so se questo possa essere la sua ultima chiamata per il Giro, per adesso quando penso a lui penso solo alle Olimpiadi”.

Cassani parla dell’infortunio di Nibali

Il ct della nazionale di ciclismo ci ha tenuto a fare anche un grande in bocca al lupo per la guarigione al corridore siciliano Vincenzo Nibali. Al riguardo ha affermato: “Un grosso in bocca al lupo a Vincenzo Nibali, anche perché probabilmente la partecipazione al Giro d’Italia si fa problematica. Ma per le Olimpiadi c’è tempo”.

Non resta che seguire il decorso post-operatorio di Nibali per comprendere quando il corridore tornerà in sella alla sua bicicletta.