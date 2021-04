Dove vedere Amstel Gold Race 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv

Domani mattina alle ore 12.15 prenderà il via la corsa olandese Amstel Gold Race (edizione numero 54) programmata nuovamente ad aprile dopo che nella scorsa stagione è stata annullata a causa dell’emergenza Coronavirus. Il campione uscente è l’olandese Mathieu van der Poel (assente domani) che il 21 aprile di due anni fa vinse in volata sull’australiano Simon Clarke e il danese Jakob Fuglsang, giunti rispettivamente secondo e terzo.

Amstel Gold Race 2021, il percorso

I corridori si daranno battaglia su un circuito lungo 17 chilometri da ripetere 12 volte, più un’ultima tornata finale che va a riproporre il giro finale dell’Amstel (edizioni 2018/2019). Partenza da Valkenburg, cittadina famosa per aver ospitato i campionati del Mondo negli anni 1979, 1998 e 2012.

Ogni giro i corridori dovranno affrontare le salite del Geulhemerberg (1.000 metri – pendenza media 5%), Bemelerberg (900 metri – pendenza media 4,5%) e del Cauberg (800 metri – pendenza media 6,5% – massima 12%).Nell’ultimo giro, invece, dopo il Bemelerberg, i corridori non affronteranno il Cauberg ma si dirigeranno verso l’arrivo.

Mancheranno 6 chilometri alla riga del traguardo e ci sarà comunque un ultimo strappo per provare l’azione decisiva.

Finish line posta nei pressi di Valkenburg dopo 218 chilometri, posizionata esattamente nello stesso punto in cui si è concluso il campionato del mondo su strada nel 2012 (fonte: bicidastrada.it).

Amstel Gold Race 2021, borsino favoriti

***** Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic

**** Thomas Pidcock, Alejandro Valverde, Michael Matthews

*** Maximilian Schachmann, Marc Hirschi, Matteo Trentin

** Jakob Fuglsang, Jonas Vingegaard, Michael Woods

* Dylan Theuns, Bauke Mollema, David Gaudu

Dove vedere Amstel Gold Race 2021 in tv e streaming

La corsa olandese Amstel Gold Race sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) a partire dalle ore 14, con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+