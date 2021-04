Dove vedere Freccia Vallone 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Freccia Vallone 2021, il percorso. Dopo l’edizione 2020 che si è volta eccezionalmente in autunno causa Covid, la seconda classica delle Ardenne si corre quest’anno mercoledì 21 aprile. I ciclisti si sfideranno lungo i 194 chilometri con partenza da Charleroi e storico arrivo sul muro di Huy (10,3 km al 10,2 %). Il tracciato della corsa belga è in linea per i primi 122 km con alcune asperità come la Cote d’Yvoir (2,1 km al 6%), la Cote de Thon (1,2 km al 6,9%), Cote de Groynne (2,1 km al 5%) e Cote de Haut-Bois (1,2 km al 7,9%). Successivamente i corridori affronteranno neli ultimi 70 chilometri un circuito che prevede il Muro di Huy, la Cote d’Ereffe (2,2 km al 5,6%) e la Cote du Chemin des Gueuses (1,9 km al 6,5%). La ultime due asperità verranno scalate due volte, mentre il Muro di Huy verrà ripetuto in ben tre occasioni.



Freccia Vallone 2021 i favoriti

Tra i protagonisti più attesi dell’edizione 2021 della classica belga ci sono il campione del mondo Alaphilippe, già vincitore nel 2018 e nel 2019, il britannico Pidcock, Valverde, Pogacar, Roglic, Hirschi, Schachmann, Kwiatkowski, Fuglsang, Woods e Matthews. Le speranze italiane per un buon piazzamento sono riposte in Ulissi e Formolo. Da segnalare la presenza anche di Aru.

Dove vedere Freccia Vallone 2021, streaming gratis e diretta tv Eurosport o Rai Sport?

La Freccia Vallone 2021 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, canale 211 telecomando Sky, e su Rai Sport HD, canale 57 e 58 digitale terrestre, a partire dalle ore 14. La diretta tv su Rai 2 è prevista alle 15.30. Gli appassionati potranno seguire la classica olandese anche in streaming su Eurosport Player e RaiPlay. Ricordiamo che Eurosport è visibile gratuitamente in streaming anche per gli abbonati DAZN.