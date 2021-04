Dove vedere Giro di Turchia 2021: tappe, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Giro di Turchia 2021, percorso e favoriti. Dopo che l’edizione 2020 non si è più disputata causa Covid, la corsa a tappe turca quest’anno farà parte della categoria Uci Pro Series e si disputerà dall’11 al 18 aprile. Le tappe in programma sono otto e il percorso prevede frazioni adatte sia alle ruoti veloci che ai passisti scalatori. Il punto decisivo per la classifica sarà probabilmente l’arrivo in salita di Elmali al termine della quinta frazione. La partenza della prima tappa è in forte dubbio causa nevicata in Cappadocia.

La corsa a tappe turca non presenta al via una startlist di grande livello. Per quanto riguarda i favoriti della vittoria finale sono Rolland, Kudus, Rubio, Sepulveda, Britton e gli italiani Bagioli, Visconti e Wackermann. A contendersi le volate saranno Jakobsen, Philipsen, Cavendish, Grosu, Greipel, Modolo e Lobato.

Giro di Turchia 2021 le tappe

Tappa: 1 – 11 Aprile: Kapadokya, 156 km

Tappa: 2 – 12Aprile: Konya, 150 km

Tappa: 3 – 13 Aprile: Beysehir – Alanya, 218 km

Tappa: 4 – 14 Aprile : Alanya – Kemer, 180 km

Tappa: 5 – 15 Aprile: Kemer – Elmalı (Gögübeli), 162 km

Tappa: 6 – 16 Aprile: Fethiye – Marmaris, 137.00 km

Tappa: 7 – 17 Aprile: Marmaris – Turgutreis, 182.00 km

Tappa: 8 – 18 Aprile: Bodrum – Kusadasi, 162.00 km



Dove vedere Giro di Turchia 2021, streaming gratis Presidential Cycling Tour of Turkey e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il Giro di Turchia 2021 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Eurosport 2 HD (canale 211 del telecomando Sky) con collegamento giornaliero a partire dalle 15.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa spagnola anche in streaming gratuito per gli abbonati su Eurosport Player e sull’app DAZN. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.