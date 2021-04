Dove vedere Scheldeprijs 2021: Orario, canale streaming e Tv

Ecco dove vedere la Scheldeprijs 2021, la classica corsa in linea maschile in Belgio.

Il 4 Aprile è partito il Tour delle Fiandre, apripista nel mese di Aprile ricco di corse ciclistiche. A seguire un altro evento molto importante, ovvero la Scheldeprijs, in Belgio. Questa è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge ogni aprile nella provincia di Anversa, in Belgio. Parte della Settimana ciclistica fiamminga, dal 2005 è inserito nel circuito continentale UCI Europe Tour come prova di classe 1.HC.

Caratterizzata da un percorso pianeggiante, con alcuni tratti in pavé, la gara viene corsa il mercoledì che segue il Giro delle Fiandre e che precede la Parigi-Roubaix, e si conclude sovente in volata. Il «Leone delle Fiandre» Johan Museeuw, specialista delle corse in questa regione, non l’ha mai vinto. Il velocista tedesco Marcel Kittel detiene invece il record di successi, cinque, di cui tre consecutivi (dal 2012 al 2014).

Dove vedere Scheldeprijs 2021

La Scheldeprijs sarà visibile su Eurosport 2, canale 211 di Sky dalle 15. Il live streaming è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. La nota tappa belga sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

Ecco la startlist della gara

La Classica belga più adatta ai velocisti che si terrà il prossimo 7 aprile potrà contare su una partecipazione di altissimo livello, come del resto accade quasi ogni anno. Al via ci saranno ben 13 formazioni World Tour e 10 Professional tra cui l’italiana Vini Zabù, che vorrà mettersi alle spalle il caso De Bonis concentrandosi sulle corse. Ci saranno poi due formazioni Continental a completare il parterre di uomini che si contenderanno l’eredità di Caleb Ewan, vincitore allo sprint dell’ultima edizione della corsa nell’ottobre scorso.

Startlist:

LOTTO SOUDAL

1 DEGENKOLB John GER

2 DE BUYST Jasper BEL

3 FRISON Frederik BEL

4 GRIGNARD Sébastien BEL

5 SWEENY Harrison AUS

6 VAN DER SANDE Tosh BEL

7 VAN MOER Brent BEL

AG2R CITROEN TEAM

11 SARREAU Marc FRA

12 DEWULF Stan BEL

13 DUVAL Julien FRA

14 GOUGEARD Alexis FRA

15 JULLIEN Anthony FRA

16 NAESEN Lawrence BEL

17 VAN HOECKE Gijs BEL

ASTANA – PREMIER TECH ✓

21

22 BRUSSENSKIY Gleb KAZ

23 FEDOROV Yevgeniy KAZ

24 GIDICH Yevgeniy KAZ

25 GRUZDEV Dmitriy KAZ

26 PERRY Benjamin CAN

27 ZAKHAROV Artyom KAZ

BORA – HANSGROHE

31 ACKERMANN Pascal GER

32 LAAS Martin EST

33 POLITT Nils GER

34 SCHILLINGER Andreas GER

35 SCHWARZMANN Michael GER

36 SELIG Rüdiger GER

37 WALLS Matthew GBR

COFIDIS

41 VIVIANI Elia ITA

42 CARVALHO Andre POR

43 CONSONNI Simone ITA

44 SABATINI Fabio ITA

45 SAJNOK Szymon POL

46 VANBILSEN Kenneth BEL

47 WALLAYS Jelle BEL

DECEUNINCK – QUICK-STEP

51 BENNETT Sam IRL

52 ARCHBOLD Shane NZL

53 KEISSE Iljo BEL

54 MØRKØV Michael DEN

55 SENECHAL Florian FRA

56 STEELS Stijn BEL

57 VAN LERBERGHE Bert BEL

GROUPAMA – FDJ

61 DEMARE Arnaud FRA

62 GUARNIERI Jacopo ITA

63 DUCHESNE Antoine CAN

64 GENIETS Kévin LUX

65 SINKELDAM Ramon NED

66 LUDVIGSSON Tobias SWE

67 KONOVALOVAS Ignatas LTU

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

71 KOCH Jonas GER

72 KREDER Wesley NED

73 MINALI Riccardo ITA

74 VAN MELSEN Kevin BEL

75 VAN POPPEL Boy NED

76 VAN POPPEL Danny NED

77 VANSPEYBROUCK Pieter BEL

ISRAEL START-UP NATION

81 BARBIER Rudy FRA

82 BIERMANS Jenthe BEL

83 BOIVIN Guillaume CAN

84 CIMOLAI Davide ITA

85 RENARD Alexis FRA

86 VAHTRA Norman EST

87 VAN ASBROECK Tom BEL

TEAM DSM ✓

91 BOL Cees NED

92 ARNDT Nikias GER

93 DAINESE Alberto ITA

94 MÄRKL Niklas GER

95 MAYRHOFER Marius GER

96 VAN UDEN Casper NED

97 SALMON Martin Alexander GER

TEAM QHUBEKA ASSOS

101 NIZZOLO Giacomo ITA

102 CAMPENAERTS Victor BEL

103 CLAEYS Dimitri BEL

104 HANSEN Lasse Norman DEN

105 NIELSEN Stokbro Andreas DEN

106 PELUCCHI Matteo ITA

107 WALSCHEID Maximilian Richard GER

TREK – SEGAFREDO

111 MOSCHETTI Matteo ITA

112 DE KORT Koen NED

113 EGHOLM Jakob DEN

114 KIRSCH Alex LUX

115 LIEPINS Emils LAT

116 MULLEN Ryan IRL

117 REIJNEN Kiel USA

UAE TEAM EMIRATES

121 BYSTRØM Sven Erik NOR

122 BJERG Mikkel DEN

123 GIBBONS Ryan RSA

124 LAENGEN Vegard Stake NOR

125 OLIVEIRA Ivo POR

126 OLIVEIRA Rui POR

127 TROIA Oliviero ITA

ALPECIN-FENIX ✓

131 MERLIER Tim BEL

132 DE BONDT Dries BEL

133 LEYSEN Senne BEL

134 PHILIPSEN Jasper BEL

135 RICHARDSON Alexandar GBR

136 RICKAERT Jonas BEL

137 TAMINIAUX Lionel BEL

B&B HOTELS P/B KTM

141 COQUARD Bryan FRA

142 DEBUSSCHERE Jens BEL

143 LECROQ Jérémy FRA

144 LEMOINE Cyril FRA

145 MORICE Julien FRA

146 MOZZATO Luca ITA

147 VAN GENECHTEN Jonas BEL

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB ✓

151 DUPONT Timothy BEL

152 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL

153 CASTRIQUE Jonas BEL

154 DE BIE Sean BEL

155 REX Laurenz BEL

156 MENTEN Milan BEL

157 VALLEE Boris BEL

DELKO

161 BARBIER Pierre FRA

162 CARISEY Clément FRA

163 JENSEN August NOR

164 GONÇALVES José POR

165 GROSU Eduard-Michael ROU

166 RAJOVIC Dusan SRB

167 SISKEVICIUS Evaldas LTU

RALLY CYCLING

171 BASSETT Stephen USA

172 CARPENTER Robin USA

173 COTE Pier Andre CAN

174 DAL-CIN Matteo CAN

175 DE VOS Adam CAN

176 SHEFFIELD Magnus USA

177 ZUKOWSKY Nickolas CAN

SPORT VLAANDEREN – BALOISE ✓

181 APERS Ruben BEL

182 DE KETELE Kenny BEL

183 MARIT Arne BEL

184 GHYS Robbe BEL

185 WILLEMS Thimo BEL

186 VANHOOF Ward BEL

187 WEEMAES Sasha BEL

TEAM ARKEA – SAMSIC

191 BOUHANNI Nacer FRA

192 CAPIOT Amaury BEL

193 LOUVEL Matis FRA

194 RUSSO Clément FRA

195 MCLAY Daniel GBR

196 NOPPE Christophe BEL

197 WELTEN Bram NED

TOTAL DIRECT ENERGIE

201 BONIFAZIO Niccolò ITA

202 GAUDIN Damien FRA

203 LAWLESS Christopher GBR

204 MAITRE Florian FRA

205 MANZIN Lorrenzo FRA

206 PETIT Adrien FRA

207 VAN GESTEL Dries BEL

UNO – X PRO CYCLING TEAM

211 HALVORSEN Kristoffer NOR

212 JOHANSEN Julius DEN

213 LARSEN Niklas DEN

214 MADSEN Frederik DEN

215 SAUGSTAD Lars NOR

216 URIANSTAD Martin Bugge NOR

217 WÆRENSKJOLD Søren NOR

VINI ZABU’

221 MARECZKO Jakub ITA

222 BERTAZZO Liam ITA

223 BEVILACQUA Mattia ITA

224 GRADEK Kamil POL

225 STOJNIĆ Veljko SRB

226 VAN ELZAKKER Wout NED

227 VAN EMPEL Etienne NED

BEAT CYCLING ✓

231 VAN SCHIP Jan Willem NED

232 BUDDING Martijn NED

233 BUGTER Luuc NED

234 MUSEEUW Stefano BEL

235 HAVIK Piotr NED

236 HAVIK Yoeri NED

237 KOOISTRA Marten NED

EVOPRO RACING

241 VAN STAEYEN Michaël BEL

242 BROWN Jonathan USA

243 EYSKENS Jeroen BEL

244 NOLAN Sean IRL

245 O’LOUGHLIN Michael IRL

246 RHIM Brendan USA

247 ZUCCO SCHIZZI Vitor