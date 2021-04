Elia Viviani torna in pista in vista di Giro e Tokyo

Elia Viviani torna in pista in vista della sua partecipazione a due importanti eventi di questa stagione ciclistica. Stiamo parlando del Giro d’Italia in programma il prossimo mese e delle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno quest’estate. Il corridore azzurro sarà impegnato dal 16 al 18 aprile a Gand per il Belgian Track Meeting sul velodromo Eddy Merckx. Altro grande impegno per Viviani sarà a Montichiari dal 23 al 25 per poi affrontare il Giro di Romandia che andrà in scena prima della corsa rosa.

Elia Viviani torna in pista verso Tokyo. Le dichiarazioni

Elia Viviani ha chiaro il suo obiettivo: affinare la forma fisica per cogliere una medaglia alle prossime Olimpiadi di Tokyo, in programma a luglio. Il corridore alla Dwars Door Vlaanderen ha ritrovato stimoli e voglia di far bene in vista di Tokyo. Come riportato dal sito Cyclingpro, il corridore ha spiegato: “La vittoria mi ha dato un senso di libertà, fisicamente e mentalmente. Vincere è stato importante per me e per la squadra, riparto molto meglio in vista del Giro, con meno dubbi su tutto. Sto tornando ai miei livelli”. Non resta quindi che attendere questo fine settimana per vedere come andranno le prestazioni dell’azzurro Elia Viviani al Belgian Track Meeting sul velodromo Eddy Merckx.