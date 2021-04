Giro dei Paesi Baschi: Aranburu vince la seconda tappa, Roglic resta leader

Lo spagnolo Alex Aranburu torna dopo quasi due anni al successo aggiudicandosi per distacco la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, da Zalla a Sestao di 154,8 chilometri. Il 25enne corridore dell’Astana-Premier Tech, originario dell’ex comune Ezkio-Itsaso, si sblocca nel World Tour cogliendo nella propria terra la sua quarta affermazione in carriera. Decisiva si rivela la fuga da lui intrapresa a poco più di 10 km dalla conclusione della prima frazione in linea prevista dalla 60esima edizione della corsa a tappe nella comunità autonoma del nord della Spagna.

Il trionfo basco e del team kazako è completato dal secondo posto conseguito a 15’’ dal vincitore da Omar Fraile impostosi in volata su Tadej Pogacar e altri undici avversari. Lo sloveno Primoz Roglic, grazie ad un recupero compiuto nel finale, riesce a chiudere in sesta posizione ed a conservare la leadership nella classifica generale, conquistata nella cronometro d’apertura di Bilbao, seppur con soli 5’’ di vantaggio proprio su Aranburu. Domani va in scena la terza tappa da Amurrio a Laudio/Ermualde di 167,7 chilometri.

GIRO DEI PAESI BASCHI

Ordine d’arrivo seconda tappa

01. Alex ARANBURU (Spagna, Astana-Premier Tech) 3:45:32

02. Omar FRAILE (Spagna, Astana-Premier Tech) a 15”

03. Tadej POGACAR (Slovenia, UAE Team Emirates) a 15”

04. David GAUDU (Francia, Groupama-FDJ) a 15”

05. Michael WOODS (Canada, Israel Start-Up Nation) a 15”

06. Primoz ROGLIC (Slovenia, Jumbo-Visma) a 15”

07. Maximilian SCHACHMANN (Germania, BORA-Hansgrohe) a 15”

08. Mikel LANDA (Spagna, Bahrain Victorious) a 15”

09. Sergio HIGUITA (Colombia, EF Education-Nippo) a 15”

10. Alejandro VALVERDE (Spagna, Movistar Team) a 15”

Classifica generale

01. Primoz ROGLIC (Slovenia, Jumbo-Visma) 4:03:04

02. Alex ARANBURU (Spagna, Astana-Premier Tech) a 5”

03. Brandon McNULTY (Stati Uniti, UAE Team Emirates) a 6”

04. Tadej POGACAR (Slovenia, UAE Team Emirates) a 24”

05. Adam YATES (Gran Bretagna, INEOS Grenadiers) a 28”

06. Maximilian SCHACHMANN (Germania, BORA-Hansgrohe) a 31”

07. Jonas VINGEGAARD (Danimarca, Jumbo Visma) a 32”

08. Omar FRAILE (Spagna, Astana-Premier Tech) a 34”

09. Wilco KELDERMAN (Paesi Bassi, BORA-Hansgrohe) a 40”

10. Pello BILBAO (Spagna, Bahrain Victorious) a 42”