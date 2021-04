Nairo Quintana vorrebbe partecipare al Giro. Le dichiarazioni

Nairo Quintana vorrebbe partecipare al Giro d’Italia che prenderà il via il prossimo mese di maggio. Tutto questo però dipende dal caso della Vini Zabù. Infatti, dopo la positività del corridore Matteo De Bonis, il team rischia l’esclusione dal Giro. Questo potrebbe comportare la sostituzione con altra squadra. Il team di Nairo, l’Arkea-Samsic spera quindi di poter prendere parte al Giro. Mesi fa, infatti, lo stesso team aveva richiesto la wild card.

Nairo Quintana vorrebbe partecipare al Giro. Le sue parole

La partecipazione di Nairo Quintana al Giro d’Italia dipende dall’evoluzione di diverse situazioni. Il corridore colombiano comunque ha voluto esprimere le sue considerazioni al riguardo. Infatti, ha rilasciato un’intervista a Ciclismo En Grande dove si è così espresso in merito ad un’ipotetica partecipazione dell’Arkea alla corsa rosa: “Ci sono delle possibilità che ci invitino al prossimo Giro d’Italia. Per me e per la squadra sarebbe un’occasione importante. Al momento, però, non c’è ancora nulla di concreto sul tavolo, per ora sono solo voci”.

Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per capire meglio l’evolversi della vicenda della Vini Zabù e se per il corridore colombiano Nairo Quintana, ci sarà la possibilità di partecipare alla prossima edizione della corsa rosa che si preannuncia ricca di emozioni.