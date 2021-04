Gilbert salta il Giro delle Fiandre. Ecco le sue parole

Gilbert salta il Giro di Fiandre a causa di un infortunio al ginocchio non ancora recuperato. Si tratta del secondo forfait consecutivo per il corridore in questa competizione. Il corridore belga aveva vinto l’edizione 2021 della corsa. L’infortunio rimediato allo scorso Tour de France però sta condizionando il suo processo di recupero che va nettamente a rilento

Gilbert salta il Giro delle Fiandre, le parole del corridore

Gilbert non partirà al Giro delle Fiandre per un problema al ginocchio. Il corridore ha spiegato la sua situazione. Queste le dichiarazioni così come riportate dal sito Cyclingnews: “Io e la squadra abbiamo deciso di prendere un periodo di riposo perché le cose non vanno bene. Da diverse settimane faccio fatica ed è giusto prenderci del tempo per analizzare meglio la situazione. E’ anche una mancanza di freschezza fisica e mentale e l’idea è quella di stare fermo qualche giorno per provare a riprendere gli allenamenti in vista delle Ardenne. Credo che quelle classiche siano ancora accessibili per me anche se ora è presto per parlare di date certe”. Il corridore dovrà quindi pazientare per poter riprendere la preparazione e ritornare alle corse come gli altri corridori, pronti a darsi battaglia in queste prime uscite che precedono le grandi corse a tappe.