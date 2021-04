Paolo Bettini critica il ciclismo “vecchio” italiano. Le dichiarazioni

Paolo Bettini critica il ciclismo “vecchio” italiano in un’intervista rilasciata ad OA Sport nel corso del programma Bike2u. Nello specifico si è soffermato su come il ciclismo dilettantistico sia ancora troppo a suo dire “vecchio”.

Queste le sue considerazioni: “E’ cambiato l’approccio al ciclismo, si è globalizzato. Molte realtà non hanno la tradizione ciclistica dell’Italia. I nostri dilettanti fanno ancora un ciclismo vecchio, l’approccio alla prestazione è vecchia. Da noi i ciclisti iniziano a gareggiare molto presto, poi quando arrivano alla categoria juniores hanno già addosso talmente tanta pressione e hanno percorso talmente tanti chilometri in allenamento che, invece di esplodere, o quelli che riescono a passare professionisti si appiattiscono oppure smettono”.



Paolo Bettini ha proseguito nella sua critica facendo un paragone con la mentalità all’estero. Al riguardo, sotto questo aspetto ha infatti affermato: “All’estero invece esistono dei progetti di crescita, ce lo insegnano il mondo anglosassone o l’America, ma sporadicamente anche altre realtà che portano al professionismo dei ragazzi che non è detto che abbiano sempre fatto ciclismo. Roglic è un esempio. Vincono sempre più corridori che arrivano dalla multi-disciplina, magari da altri indirizzi del ciclismo o addirittura da altri sport. Ci sono dei progetti”.