Pogacar rinuncia al Delfinato in vista del Tour? L’indiscrezione

Pogacar è uno dei favoriti per la vittoria del prossimo Tour de France. Il corridore ha vinto la scorsa edizione della grande corsa a tappe e vuole provare a centrare il bis in questo 2021. Allo stato attuale ha già vinto in questa stagione rispettivamente l’ UAE Tour, la Tirreno-Adriatico e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Pogacar, cambia il suo calendario in vista del Tour?

Per arrivare al meglio al Tour de France, molto probabilmente il corridore dovrà fare delle scelte ben precise, tra cui anche delle possibili rinunce. L’indiscrezione su un cambio di programma è riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui stando a fonti interne al team, lo sloveno opterebbe per un cambio di programma in vista del Tour. Questo cambiamento consisterebbe nel rinunciare alla partecipazione al Giro del Delfinato. La corsa a tappe è in programma dal 30 maggio al 6 giugno. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata nei prossimi giorni, il calendario del ciclista cambierebbe notevolmente. Ci sarebbe quindi spazio per il Giro di Slovenia, che si svolgerà dal 9 al 13 giugno. Successivamente i campionati nazionali dal 18 al 20 giugno e infine la partecipazione al tanto atteso Tour de France. Ricordiamo però che la Grande Boucle è anche il grande obiettivo di un altro corridore. Stiamo parlando di Chris Froome che ha messo proprio nel mirino il suo quinto Tour de France.