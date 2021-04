Startlist Freccia del Brabante, i corridori al via

Startlist Freccia del Brabante, sono tanti i corridori di spicco pronti ad affrontarsi nella corsa che prenderà il via mercoledì 14 aprile. Sono più di 200 i corridori che percorreranno i 201,7 chilometri previsti. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Startlist Freccia del Brabante, la lista completa dei corridori

Ecco tutti i corridori che saranno ai nastri di partenza alla Freccia del Brabante:

DECEUNINCK – QUICK-STEP

CATTANEO Mattia ITA

CAVAGNA Rémi FRA

LAMPAERT Yves BEL

GARRISON Ian USA

HONORÉ Mikkel DEN

SERRY Pieter BEL

STEELS Stijn BEL

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

BAKELANTS Jan BEL

DE GENDT Aime BEL

VAN MELSEN Kevin BEL

LAMMERTINK Maurits NED

ROTA Lorenzo ITA

EIKING Odd Christian NOR

VLIEGEN Loïc BEL

LOTTO SOUDAL

VAN DER SANDE Tosh BEL

GRIGNARD Sébastien BEL

GOOSSENS Kobe BEL

MARCZYNSKI Tomasz POL

MONIQUET Sylvain BEL

OLDANI Stefano ITA

VAN MOER Brent BEL

AG2R CITROEN TEAM

VAN AVERMAET Greg BEL

JUNGELS Bob LUX

COSNEFROY Benoit FRA

GODON Dorian FRA

PARET PEINTRE Aurélien FRA

TOUZE Damien FRA

DEWULF Stan BEL

BAHRAIN VICTORIOUS

COLBRELLI Sonny ITA

CAPECCHI Eros ITA

HAUSSLER Heinrich AUS

PADUN Mark UKR

MOHORIC Matej SLO

TEUNS Dylan BEL

WILLIAMS Stephen GBR

BORA – HANSGROHE

POLITT Nils GER

BURGHARDT Marcus GER

GAMPER Patrick AUT

LAAS Martin EST

MEEUS Jordi BEL

SCHELLING Ide NED

WANDAHL Frederik DEN

COFIDIS

LAPORTE Christophe FRA

ALLEGAERT Piet BEL

BOHLI Tom SUI

CONSONNI Simone ITA

PERICHON Pierre Luc FRA

VANBILSEN Kenneth BEL

WALLAYS Jelle BEL

EF EDUCATION – NIPPO



NIELSEN Magnus Cort DEN

CARR Simon GBR

CRADDOCK G Lawson USA

HOWES Alex USA

NAKANE Hideto JPN

OWEN Logan USA

VAN DEN BERG Julius NED

GROUPAMA – FDJ

GENIETS Kévin LUX

BONNET William FRA

LIENHARD Fabian SUI

MADOUAS Valentin FRA

MOLARD Rudy FRA

VAN DEN BERG Lars NED

VAN DEN BERG Marijn NED

INEOS GRENADIERS

PIDCOCK Thomas GBR

CARAPAZ Richard ECU

DUNBAR Edward IRL

GOLAS Michal POL

BASSO Leonardo ITA

ROWE Luke GBR

WURF Cameron AUS

ISRAEL START-UP NATION

VANMARCKE Sep BEL

BIERMANS Jenthe BEL

HOFSTETTER Hugo FRA

BOIVIN Guillaume CAN

RENARD Alexis FRA

VAHTRA Norman EST

HERMANS Ben BEL

JUMBO-VISMA

VAN AERT Wout BEL

EENKHOORN Pascal NED

FISHER-BLACK Finn NZL

LEEMREIZE Gijs NED

MARTENS Paul GER

ROOSEN Timo NED

VAN HOOYDONCK Nathan BEL

TEAM BIKEEXCHANGE

MATTHEWS Michael AUS

BAUER Jack NZL

EDMONDSON Alexander AUS

KONYCHEV Alexander ITA

MEZGEC Luka SLO

PEÁK Barnabás HUN

STANNARD Robert AUS

TEAM DSM

BRENNER Marco GER

SALMON Martin Alexander GER

GALL Felix AUT

HEINSCHKE Leon GER

LEKNESSUND Andreas NOR

J VANDENABEELE Henri BEL

VERMAERKE Kevin USA

TEAM QHUBEKA ASSOS

CAMPENAERTS Victor BEL

ARMEE Sander BEL

BROWN Connor NZL

JANSE VAN RENSBURG ReiRSA

NIELSEN Stokbro Andreas DEN

LINDEMAN Bert-Jan NED

POWER Rob AUS

TREK – SEGAFREDO



STUYVEN Jasper BEL

DE KORT Koen NED

KIRSCH Alex LUX

RIES Michel LUX

SKUJINS Toms LAT

THEUNS Edward BEL

TIBERI Antonio ITA

UAE TEAM EMIRATES

TRENTIN Matteo ITA

BYSTRØM Sven Erik NOR

GIBBONS Ryan RSA

LAENGEN Vegard Stake NOR

MARCATO Marco ITA

TROIA Oliviero ITA

RIABUSHENKO Aleksandr BLR

ALPECIN-FENIX

VAKOČ Petr CZE

DE TIER Floris BEL

MEURISSE Xandro BEL

RIESEBEEK Oscar NED

SBARAGLI Kristian ITA

TULETT Ben GBR

WALSLEBEN Philipp GER

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

LIVYNS Arjen BEL

MENTEN Milan BEL

MOLLY Kenny BEL

ROBEET Ludovic BEL

VALLEE Boris BEL

WIRTGEN Luc LUX

WIRTGEN Tom LUX

SPORT VLAANDEREN – BALOISE

BEULLENS Cedric BEL

MERTENS Julian BEL

SPRENGERS Thomas BEL

VAN POUCKE Aaron BEL

VAN ROOY Kenneth BEL

VERWILST Aaron BEL

WILLEMS Thimo BEL

B&B HOTELS P/B KTM

COQUARD Bryan FRA

BACKAERT Frederik BEL

BARTHE Cyril FRA

DEBUSSCHERE Jens BEL

DE BACKER Bert BEL

LEMOINE Cyril FRA

MORICE Julien FRA

TOTAL DIRECT ENERGIE

FERRON Valentin FRA

GAILLARD Marlon FRA

GENIEZ Alexandre FRA

MAITRE Florian FRA

MANZIN Lorrenzo FRA

TURGIS Anthony FRA

VAN GESTEL Dries BEL

UNO – X PRO CYCLING TEAM

ABRAHAMSEN Jonas NOR

SKAARSETH Iver NOR

HOELGAARD Daniel NOR

HVIDEBERG Jonas Iversby NOR

SKAARSETH Anders NOR

URIANSTAD Martin Bugge NOR

WÆRSTED Syver NOR