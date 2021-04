Tom Dumoulin inserito nella lista vaccini per Tokyo. Il tecnico: “Ha ancora la possibilità di competere…”

Tom Dumoulin è stato inserito nella lista vaccini per le Olimpiadi che si terranno a Tokyo quest’estate. Come ormai ben noto però, il corridore diversi mesi fa ha scelto di prendersi una pausa dal ciclismo. I suoi tifosi e amanti del ciclismo hanno avuto modo di vederlo a bordo strada come spettatore durante l’Amstel Gold Race.

Secondo le indiscrezioni riportate da Wielerflits, l’olandese sarebbe uno dei sette corridori che la Federazione Olandese avrebbe inserito nella lista delle vaccinazioni NOC – NSF in vista delle Olimpiadi.

Tom Dumoulin inserito nella lista vaccini. Le dichiarazioni del tecnico

Koos Moerenhout, tecnico della nazionale ha chiarito la questione senza confermare, nè smentire l’indiscrezione, ma specificando: “Non posso fare dichiarazioni a riguardo perché la lista è coperta dal segreto medico. E non c’è nemmeno una selezione finale per Tokyo”.

Inoltre, il tecnico ha precisato di non aver tolto Dumoulin dalla lista dei Giochi Olimpici, sottolineando a tal proposito: “Non ho ancora cancellato Tom Dumoulin per i Giochi Olimpici: per quanto mi riguarda, ha ancora la possibilità di competere nella corsa su strada e nella cronometro. Ne ho discusso con lui, so che non è ancora pronto per prendere una decisione sul suo futuro. Ma ha tutto il tempo per farlo “.