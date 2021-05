Alaphilippe spiazza tutti con una decisione su Tokyo. Le dichiarazioni

Alaphilippe spiazza tutti con una decisione sulle Olimpiadi di Tokyo. Infatti, il corridore ha deciso di rinunciare proprio ai giochi olimpici. Lo stesso ha comunicato ufficialmente la sua decisione tramite un lungo post su Facebook, precisando che si tratta di una decisione personale in base agli obiettivi prefissatosi nel corso della stagione ciclistica.

Alaphilippe spiazza tutti. Le dichiarazioni

Arriva un po’ a sorpresa la decisione di Alaphilippe di non prendere parte ai prossimi giochi olimpici di Tokyo che prenderanno il via quest’estate nel mese di luglio. Queste le parole del corridore scritte nel suo canale social: “Buongiorno a tutti, vi informo dopo aver riflettuto a lungo. In accordo con il selezionatore della nazionale francese e con il mio team, la Deceuninck-Quick Step, ho deciso di non prendere parte alla selezione per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di una decisione personale: gli obiettivi di fine stagione sono stati definiti e in questo senso vanno fatte delle scelte. Sarei molto orgoglioso di indossare la maglia della nazionale ai prossimi campionati mondiali. Naturalmente auguro il meglio alla squadra che sarà protagonista ai Giochi Olimpici. A presto!”.

Le prove olimpiche di ciclismo in programma a Tokyo perdono quindi un altro grande corridore al via.