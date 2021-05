Davide Cassani rivela: “Parlerò con Nibali per capire cosa fare”

Davide Cassani, ct della Nazionale azzurra di ciclismo ha partecipato all’edizione 2021 del Giro d’Italia seguendo la carovana rosa dalla moto. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha affermato: “A parte questa impresa, ma questo Giro d’Italia ci ha dato una cartina di tornasole del nostro movimento che sarà anche in difficoltà, ma sa esprimere delle individualità straordinarie”.



Davide Cassani parlerà con Nibali

Il ct azzurro parlerà lunedì con Vincenzo Nibali per comprendere il da farsi in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo in programma nel mese di luglio. La corsa rosa ricordiamo che non è stata molto fortunata per il corridore siciliano. Al riguardo ha dichiarato: “Parlerò con Nibali lunedì perché è giusto che parli con lui per capire cosa fare. In ogni caso ho avuto delle buonissime risposte. Bettiol è un talento, ha vinto un Giro delle Fiandre da campione, il problema è che è capace di capolavori ma anche di scarabocchi”.

Oggi il Giro giunge alla sua conclusione con la cronometro che porterà a Milano e poi da domani sarà già tempo di valutazioni. Non resta quindi che attendere il colloquio tra Cassani e Lo Squalo dello Stretto per comprendere se il corridore messinese sarà nella lista dei convocati per i giochi olimpici di Tokyo.