Delfinato, vince Van Moer. Fabio Aru nel gruppo

Van Moer vince la prima tappa del Giro del Delfinato. Il corridore al termine della tappa ha così commentato la vittoria: “Non potevo sperare di meglio. La settimana scorsa ero molto deluso visto che ero da solo in testa alla Ronde van Limburg, ma sono stato sfortunato e la vittoria mi è sfuggita. Volevo dimostrare che posso anche concretizzare con una vittoria… e ci sono riuscito al Delfinato! Questa mattina volevo entrare nella fuga, prima di tutto per prendere i punti della maglia a pois, ma nel finale mi sentivo ancora bene e e ho voluto provarci. Non avevo grandi ricordi del Delfinato, visto che l’anno scorso mi ero dovuto ritirare, ma ora sono felicissimo”.

Delfinato, Aru nel gruppo

Buona prestazione nella prima tappa anche per Fabio Aru che ha chiuso insieme al gruppo dei big la prova, giungendo 49esimo al traguardo finale. Da precisare però che sono ben 79 i corridori che sono giunti al traguardo con lo stesso tempo. Domani ci sarà la seconda tappa e i corridori saranno chiamati a ridarsi battaglia per conquistare la tappa e secondi preziosi ai fini della classifica generale. Chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo finale? Non resta che seguire la tappa per scoprirlo.