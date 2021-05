Dove vedere Giro del Delfinato 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Giro del Delfinato 2021, percorso e favoriti. Dopo l’edizione 2020 vinta dal colombiano Daniel Martinez, la corsa a tappe francese si corre quest’anno dal 30 maggio al 6 giugno. I ciclisti si sfideranno in otto tappe, sarà il solito antipasto del Tour de France 2021. Il percorso prevede alcune frazioni mosse, una cronometro individuale di 16 km e tre arrivi in salita. Punti crociali della corsa saranno il penultimo giorno che prevede le scalate a Col du Pré (12,6 km al 7,7%), ai meno 60,9 km al traguardo, e la Montée de la Plagne (17,1 km al 7,5%), e l’ultima frazione con il Col de la Colombier (11,7 km al 5,8%) e il Col de Joux Plane (HC, 11,6 km all’8,5%). Per quanto riguarda i favoriti del Giro del Delfinato 2021 mancheranno Roglic e Pogacar ma ci saranno tanti attesi protagonisti come Thomas, Tao Geoghegan Hart, Quintana, Porte, Miguel Angel Lopez e Mas. Possibili outsider per la classifica generale sono Gaudu, Martin, Valverde, Kuss e Vingegaard. Curiosità per la partecipazione di Froome e Aru.



Giro del Delfinato 2021 le tappe

Tappa 1 (30/05): Issoire – Issoire (182 km)

Tappa 2 (31/05): Brioude- Saugues (173 km)

Tappa 3 (01/06): Langeac – Saint-Haon-le-Vieux (172,5 km)

Tappa 4 (02/06): Firminy – Roche-la-Molière (16,4 km, crono)

Tappa 5 (03/06): Saint-Chamond – Saint- Vallier (175,5 km)

Tappa 6 (04/06): Loriol-sur-Drome – Le-Sappey-en-Chartreuse (168 km)

Tappa 7 (05/06): Saint Martin-le-Vinoux – La Plagne (171 km)

Tappa 8 (06/06): La-Lechère-les-Bains – Les Gets (147 km)



Dove vedere Giro del Delfinato 2021, streaming gratis Criterium du Dauphine e diretta tv Eurosport o Rai Sport?

Il Giro del Delfinato 2021 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 HD, canale 211 telecomando Sky, e su Rai Sport HD, canale 57 e 58 digitale terrestre, a partire dalle ore 14. Gli appassionati potranno seguire la classica olandese anche in streaming su Eurosport Player e RaiPlay. Ricordiamo che Eurosport è visibile gratuitamente in streaming anche per gli abbonati DAZN.