Dove vedere il Giro d’Italia, Tappa 6, orari, streaming e diretta tv

Dove vedere Giro d’Italia Tappa 6? La sesta frazione è in programma domani, giovedì 13 maggio e sarà il primo vero banco di prova per darsi battaglia al Giro. Nel percorso di 160 chilometri infatti, vi sono ben tre salite.

La partenza è fissata dalle Grotte di Frasassi alle ore 12.35, con passaggio nel traguardo volante di Pieve Torina tra le 14.08 e le 14.16. I corridori affronteranno il Gpm di Forca di Gualdo tra le 15.09 e le 15.27, Forca di Presta tra le 15.26 e le 15.45, e il traguardo volante di Ascoli Piceno tra le 16.18 e le 16.43. L’arrivo è previsto a San Giacomo tra le ore 16.58 e le 17.30.

Tra i corridori favoriti per la vittoria di tappa occhi puntati su: Bernal, Evenepoel, Vlasov. In casa azzurra, occhi puntati su Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone.

Dove vedere Giro d’Italia, streaming e diretta tv

La sesta frazione del Giro sarà trasmessa in diretta integrale su Raisport Hd, canale 57 del digitale, dalle 11.45 con Villaggio di Partenza e Prima Diretta. Seguirà poi il passaggio su Rai Due per il finale di tappa dalle 14. A disposizione degli utenti anche la diretta streaming video sulla piattaforma Raiplay. La diretta è a disposizione anche su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 12.35 e in streaming su Eurosport Player e Dazn. Ricordiamo che in questi ultimi casi si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.