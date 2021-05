Dove vedere Volta ao Algarve 2021: tappe, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Volta ao Algarve 2021, percorso e favoriti. La breve corsa a tappe portoghese si disputa quest’anno eccezionalmente dal 5 al 9 maggio a causa dello spostamento della data d’inizio causa Covid. Nella scorsa edizione la vittoria finale è andata al baby fenomeno belga Remco Evenepoel davanti a Schachmann e Miguel Angel Lopez. Il percorso della Volta ao Algarve 2021 si articola in cinque tappe e prevede come punti cruciali la cronometro di 20 km della quarta frazione e l’arrivo in salita di Malhão con pendenze molto dure. A causa della quasi concomitanza del Giro d’Italia, la starlist della corsa portoghese non è di alto livello. Tra i protagonisti più attesi per la classifica generale ci sono Rui Costa, Kamna, Diego Rosa, Sosa e Navarro ma occhio alle possibili sorprese dei tanti corridori di casa al via che vorranno ben figurare. Tra le ruote veloci si segnalano Sam Bennett, Jakobsen, Ackermann e il nostro Davide Ballerini.

Tappe Volta ao Algarve 2021

5/05/2021: Lagos – Portimão, 189,5 km

6/05/2021: Sagres – Fóia, 182,8 km

7/05/2021: Faro – Tavira, 203,1 km

8/05/2021: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (crono)

9/05/2021: Albufeira – Malhão, 170,1 km





Dove vedere Volta ao Algarve 2021, streaming gratis Giro dell’Algarve e diretta tv in chiaro Rai Sport?

La corsa a tappe portoghese sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport HD (canale 211 del telecomando Sky) con collegamento giornaliero a partire dalle 17.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa spagnola anche in streaming gratuito per gli abbonati su Eurosport Player e sull’app DAZN. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.