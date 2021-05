Eddy Merckx contro Ewan: “Merita una sanzione”

Eddy Merckx contro Ewan reo di essersi ritirato dal Giro d’Italia senza una reale giustificazione. Infatti, l’australiano si è ritirato dal Giro dopo l’ottava frazione e dopo aver conquistato ben due vittorie di tappa. Quello del corridore non è stato l’unico ritiro alla corsa rosa. Sembrerebbe che uno degli obiettivi del corridore sarebbe quello di vincere almeno una tappa nei Grandi Giri. Non resta quindi che attendere il Tour de France per capire se il corridore ci sarà e se riuscirà a vincere qualche tappa, ma soprattutto se ci sarà un altro ritiro eventuale dopo la vittoria di tappa.

Eddy Merckx contro Ewan, le dichiarazioni

Secondo Mercks, il corridore meriterebbe una sanzione. L’ex campione si è espresso a Het Nieuwsblad affermando: “Quello che ha fatto Caleb Ewan mi dà molto fastidio. Penso che il suo abbandono sia una totale mancanza di professionalità e una mancanza di rispetto. L’ex capo del Tour de France Félix Lévitan gli ha detto di non venire l’anno prossimo, dopo quello che ha fatto”. A rincarare la dose anche il figlio di Eddy, Alex che ha chiosato: “Il semplice fatto di arrendersi senza fornire prove reali del dolore al ginocchio è una totale mancanza di rispetto per l’organizzazione”.