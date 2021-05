Ewan risponde alle critiche: “Non ho mancato di rispetto”

Ewan risponde alle critiche dopo il ritiro dal Giro d’Italia e lo fa tramite i suoi canali social.

Inizialmente ha ringraziato: “Grazie a tutte le persone che mi stanno mandando messaggi di pronta guarigione. Ho provato a cambiare il mio posizionamento in sella per diminuire il dolore al ginocchio che ho sentito fin dalla partenza dell’ottava tappa. Quando il dolore sarà superato completamente, tornerò ad allenarmi per preparare al meglio il Tour de France. Onestamente sarà dure guardare lo sprint di oggi alla TV, così come quello della 13ª tappa, perché sentivo che la mia condizione stava crescendo sempre di più.

Ewan risponde alle critiche. Le dichiarazioni

A chi lo ha accusato di aver mancato di rispetto al Giro ha replicato: “Alle persone che credono che io abbia mancato di rispetto alla corsa, dico che mi dispiace che la vedano così. Se solo aveste visto il duro lavoro e l’impegno che ho messo nella mia preparazione per onorare questa corsa e performare al meglio, sono sicuro che non la pensereste allo stesso modo. Sono più deluso di chiunque altro in questo momento”.

Come reagiranno ora gli amanti di ciclismo di fronte a queste dichiarazioni? Intanto non resta che continuare a seguire la corsa rosa per scoprire chi sarà il corridore a trionfare.